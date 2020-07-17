"Спасибо Господу за Баскова": Николай подарил бедствующей маме Насте Ивлеевой раковину

Настя Ивлеева недавно оказалась в центре скандала. В своей авторской передаче на YouTube она показала, в каких условиях в деревне Разметелево живет ее мама Наталья Анатольевна. Оказалось, что женщина бедствует - у нее даже нет раковины в крошечной ванной. Там только установлена колонка, которая с трудом греет воду и периодически отключается. Поклонники разразились в адрес блогерши, которая купается в роскоши, гневной отповедью и потребовали немедленно решить жилищный вопрос родительнице. Неожиданно на помощь семье пришел Николай Басков.

"Дорогие друзья, в сфере тех событий, что Насте Ивлеевой все время говорят, что мама не имеет раковины, я встретился с мамой Насти Ивлеевой. Наташенька, здравствуйте. Я хочу сказать, что я дарю маме раковину. Теперь маме будет где помыться, где постирать. Ручки помыть", - обратился к родительницы блогерши Николай Басков.

После чего натуральный блондин сказал Насте: "Я надеюсь, что Леха потом сделает более крупный подарок".

На что 29-летняя Ивлеева со слезами на глазах ответила: "Мам, поздравляю". И умчалась прочь плакать от нахлынувших чувств.

А Коля добавил: "Мама, целуйте меня". Наталью два раза просить не пришлось. Она звонко чмокнула певца в щеку, а он обнял и поцеловал женщину в ответ.

Позже Ивлеева написала в блоге: "Спасибо, Коля, спасибо, родной. Ты мне теперь как отец! Ура! Моей маме теперь есть где помыться! Спасибо Господу за Баскова!".

Поклонники оценили широкий жест артиста. "Хоть Вы, Николай, молодец!", "Золотой мужчина" "Щедрость Ваша не знает границ", "Какой же вы волшебный", - пишут фолловеры в комментариях.

Позже Ивлеева написала в блоге: "Спасибо, Коля, спасибо, родной. Ты мне теперь как отец!"Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, нашлись и те, кто начал снова упрекать Ивлееву. "У Насти все есть, она не нуждается в подарках", "Лучше помогать малоимущим, чем мамам миллионерш", "Она сама в состоянии купить раковину матери", "Раковина - это хорошо, но ставить ее в крохотной ванной комнате все равно некуда", "Настя, купите маме квартиру", "Вы мужу бриллиантовые часы дарите по цене квартиры. Помогите маме!", - требуют россияне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791125" frameborder="0"></iframe> Николай Басков осчастливил маму Насти Ивлеевой новой раковиной.

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