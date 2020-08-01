2020-08-01T14:55:20+03:00
В мире

Членом британской Палаты Лордов впервые стал россиянин

Это журналист и благотворитель Евгений Лебедев — сын московского бизнесмена Александра Лебедева
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Евгений Лебедев.Евгений Лебедев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Англичане — остроумные люди. 10 дней назад, 21 июля, нижняя палата британского парламента с помпой выпустила доклад о российском вмешательстве во внутренние дела королевства. Факты там, действительно, приводятся страшные. Например, оказывается, в Британии вещает телеканал RT, который продвигает точку зрения Москвы на международные дела. Ровно так же, как Русская служба Би-би-си отражает мнение официального Лондона. О последнем, правда, в докладе не сказано.

А вчера, в пятницу вечером, королева Елизавета II подписала список новых членов Палаты Лордов. Это верхняя палата британского парламента, её депутатов не избирает народ, а назначает монарх. Из числа аристократии. А если родового титула у человека нет, то королева по случаю попадания в Палату дарует ему дворянство (пэрство).

Должность пэра — пожизненная. Но поскольку лорды — тоже люди, периодически уходят на другие государственные должности или в мир иной, то со временем в Палате образуются свободные места. Которые, как вот и сейчас, заполняются новыми кадрами.

Возможности у членов палаты довольно широкие. Палата Лордов имеет право издавать законы (кроме налоговых и бюджетных), разбирать некоторые виды судебных дел, следить за работой правительства.

И вот — впервые в истории Великобритании — в состав верхней палаты парламента вошёл уроженец России. Это лондонский бизнесмен и общественный деятель Евгений Лебедев. Родился он 40 лет назад в Москве, из-за чего в прежние времена место в Палате Лордов ему бы не светило, но с середины XX века стать пэрами могут не только уроженцы Соединённого Королевства.

В остальном всё легально, у Евгения британское подданство. Он живёт в Англии с восьми лет — его отец, Александр Лебедев, работал тогда дипломатом в советском посольстве в Лондоне.

С началом девяностых Лебедев-старший вернулся в Москву, заработал первый миллион, занимаясь куплей-продажей долговых бумаг развивающихся стран: дело это было для развивающегося роскапитализма новое, специалистов имелось мало. А сын Евгений остался в Альбионе, рос и обрастал связями среди британской элиты. Например, сейчас он владеет в Лондоне пабом совместно с великим актёром Иэном Маккелленом (тем самым Гэндальфом из киносаги «Властелин колец»).

В конце нулевых семья Лебедевых вложилась в британские медиа — газеты Independent и Evening Standard. Управлять ими стал Евгений. Молодой человек поменял редакционную политику, превратил хронически убыточные активы в процветающие.

Ну и между делом ответил на главный для любого российского олигарха вопрос: как стать своим в британской элите? Оказывается, через благотворительность.

За 15 лет Евгений привлёк почти 60 млн фунтов на всевозможные гуманитарные проекты: от помощи больным раком детям до спасения вымирающих слонов и носорогов в Африке. И освоил самый зрелищный способ сбора подобных денег — организуя вечеринки с участием тех самых звёзд наподобие Маккеллена-Гэндальфа. Хочешь попасть на такой элитарный ужин? Плати входной сбор, который и пойдёт на благотворительность.

А однажды Евгений, чтобы привлечь внимание к проблемам лондонских бездомных, переоделся в бродягу и бомжевал вместе со своим другом, тогдашним мэром столицы, а теперь премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Параллельно писал много статей в СМИ о российско-британских отношениях, призывал не делать из Москвы врага. Ведь большинство других английских газет, помимо Independent, к России традиционно относились с опаской.

А сейчас, когда нынешний Борис Джонсон включил Лебедева-младшего в список новых пэров, который представил на подпись к королеве, либеральные британские СМИ просто изошлись ядом. «Российская угроза стала реальностью», «политик тащит в Палату Лордов собственных друзей»… Хотя дворянский титул за благотворительность — обычное явление, например, музыкант Элтон Джон получил пэрство не за песни, а за масштабный сбор денег на борьбу со СПИДом.

Что дальше? Можно предположить, что в новом качестве Лебедев-младший будет заниматься тем же самым: медиа-проектами, укреплением российско-британских отношений и спасением африканской фауны.

Александр Лебедев с сыном Евгением в Лондоне, 1990 г. Фото: из семейного архива семьи Лебедевых

Александр Лебедев с сыном Евгением в Лондоне, 1990 г. Фото: из семейного архива семьи Лебедевых

В ответ на запрос «КП» пресс-служба Лебедевых от комментариев воздержалась, но прислала уникальное фото из семейного архива: Александр и его сын Евгений в Лондоне в 1990 году. Они ещё не знают, что им предстоит оставить след в истории обеих стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куратор вывоза российских туристов из-за рубежа Денис Микерин: Многие туристы, получившие излишние суточные, уже их вернули
Высокопоставленный сотрудник МИД РФ рассказал «КП», легко ли было доставить на Родину десятки тысяч россиян, застрявших за рубежом после отмены авиасообщения
Новости 24
Мишустин распорядился открыть границы России с Абхазией
Британским врачам запретили называть людей с ожирением «коренастыми»
В Иране задержан главарь террористической организации, которую поддерживают в США
В Москве произошла крупная авария на МКАДе
Юран рассказал, что удивлён заявлением о его отставке с поста тренера "Химок"
Организаторами крупнейшего взлома Twitter оказались подростки
В Эмиратах начал работу первая в арабском мире атомная станция
Российский консул посетил задержанных в Беларуси россиян
Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией
"Бесконечный фантазийный процесс": Захарова ответила на новый доклад по авиакатастрофе под Смоленском
Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Денис Проценко рассказал о тайном чате для врачебных консилиумов
Денис Проценко рассказал, как точно отличить коронавирусный кашель
В Беларуси допросили задержанных россиян
Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть раненые
Наталия Орейро рассказала, зачем ей гражданство России
Cиноптики рассказали, когда в Москву вернётся лето
В России за сутки зафиксировали 5 462 новых заражённых коронавирусом
Мурашко сообщил, кого первыми будут прививать от коронавируса
Мурашко назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса завершены
Специалисты кибербезопасности рассказали об опасных для посещения через общественный Wi-Fi сайтах
Менеджер Магомедова Исмаилова раскрыл гонорар за бой с Емельяненко
"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"
Власти США раскрыли доходы Трампа за 2019 год
Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса