Членом британской Палаты Лордов впервые стал россиянин

Англичане — остроумные люди. 10 дней назад, 21 июля, нижняя палата британского парламента с помпой выпустила доклад о российском вмешательстве во внутренние дела королевства. Факты там, действительно, приводятся страшные. Например, оказывается, в Британии вещает телеканал RT, который продвигает точку зрения Москвы на международные дела. Ровно так же, как Русская служба Би-би-си отражает мнение официального Лондона. О последнем, правда, в докладе не сказано.

А вчера, в пятницу вечером, королева Елизавета II подписала список новых членов Палаты Лордов. Это верхняя палата британского парламента, её депутатов не избирает народ, а назначает монарх. Из числа аристократии. А если родового титула у человека нет, то королева по случаю попадания в Палату дарует ему дворянство (пэрство).

Должность пэра — пожизненная. Но поскольку лорды — тоже люди, периодически уходят на другие государственные должности или в мир иной, то со временем в Палате образуются свободные места. Которые, как вот и сейчас, заполняются новыми кадрами.

Возможности у членов палаты довольно широкие. Палата Лордов имеет право издавать законы (кроме налоговых и бюджетных), разбирать некоторые виды судебных дел, следить за работой правительства.

И вот — впервые в истории Великобритании — в состав верхней палаты парламента вошёл уроженец России. Это лондонский бизнесмен и общественный деятель Евгений Лебедев. Родился он 40 лет назад в Москве, из-за чего в прежние времена место в Палате Лордов ему бы не светило, но с середины XX века стать пэрами могут не только уроженцы Соединённого Королевства.

В остальном всё легально, у Евгения британское подданство. Он живёт в Англии с восьми лет — его отец, Александр Лебедев, работал тогда дипломатом в советском посольстве в Лондоне.

С началом девяностых Лебедев-старший вернулся в Москву, заработал первый миллион, занимаясь куплей-продажей долговых бумаг развивающихся стран: дело это было для развивающегося роскапитализма новое, специалистов имелось мало. А сын Евгений остался в Альбионе, рос и обрастал связями среди британской элиты. Например, сейчас он владеет в Лондоне пабом совместно с великим актёром Иэном Маккелленом (тем самым Гэндальфом из киносаги «Властелин колец»).

В конце нулевых семья Лебедевых вложилась в британские медиа — газеты Independent и Evening Standard. Управлять ими стал Евгений. Молодой человек поменял редакционную политику, превратил хронически убыточные активы в процветающие.

Ну и между делом ответил на главный для любого российского олигарха вопрос: как стать своим в британской элите? Оказывается, через благотворительность.

За 15 лет Евгений привлёк почти 60 млн фунтов на всевозможные гуманитарные проекты: от помощи больным раком детям до спасения вымирающих слонов и носорогов в Африке. И освоил самый зрелищный способ сбора подобных денег — организуя вечеринки с участием тех самых звёзд наподобие Маккеллена-Гэндальфа. Хочешь попасть на такой элитарный ужин? Плати входной сбор, который и пойдёт на благотворительность.

А однажды Евгений, чтобы привлечь внимание к проблемам лондонских бездомных, переоделся в бродягу и бомжевал вместе со своим другом, тогдашним мэром столицы, а теперь премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Параллельно писал много статей в СМИ о российско-британских отношениях, призывал не делать из Москвы врага. Ведь большинство других английских газет, помимо Independent, к России традиционно относились с опаской.

А сейчас, когда нынешний Борис Джонсон включил Лебедева-младшего в список новых пэров, который представил на подпись к королеве, либеральные британские СМИ просто изошлись ядом. «Российская угроза стала реальностью», «политик тащит в Палату Лордов собственных друзей»… Хотя дворянский титул за благотворительность — обычное явление, например, музыкант Элтон Джон получил пэрство не за песни, а за масштабный сбор денег на борьбу со СПИДом.

Что дальше? Можно предположить, что в новом качестве Лебедев-младший будет заниматься тем же самым: медиа-проектами, укреплением российско-британских отношений и спасением африканской фауны.

Александр Лебедев с сыном Евгением в Лондоне, 1990 г. Фото: из семейного архива семьи Лебедевых

В ответ на запрос «КП» пресс-служба Лебедевых от комментариев воздержалась, но прислала уникальное фото из семейного архива: Александр и его сын Евгений в Лондоне в 1990 году. Они ещё не знают, что им предстоит оставить след в истории обеих стран.