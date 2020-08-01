2020-08-01T17:35:33+03:00
Звезды

«Илья в Симферополь на сборы привез свою Лизу!»: Авербух отдыхает в Крыму с Арзамасовой

У короля ледовых шоу и актрисы свадьба не за горами
Ирина ВИКТОРОВА
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Фигурист Авербух Илья и актриса Арзамасова ЕлизаветаФигурист Авербух Илья и актриса Арзамасова ЕлизаветаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В Симферополе проходят летние сборы школы фигурного катания, организованные компанией Ильи Авербуха. В плане тренировочных дней для юных фигуристов заявлены и мастер-классы призера Олимпиады Ильи Авербуха. В Крым он приехал с невестой – актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной – везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в инстаграме, привез на сборы и правильно!» - рассказали kp.ru родители будущих звезд фигурного катания.

Авербух набирается сил у моря – скоро будет полно работы в Москве. Этой осенью помимо подготовки к шоу, у Авербуха еще одна существенная нагрузка – на Первом канале стартует новый сезон «Ледникового периода», который он продюсирует. По традиции со звездами фигурного катания на лед выйдут представители шоу-бизнеса: Ольга Бузова почти месяц оттачивает коньки с инструктором.

После каникул начнутся активные тренировки и съемочный процесс. А пока Лиза светится счастьем в курортных кафе и не скрывает помолвочного кольца с бриллиантом. 25-летняя Арзамасова и 46-летний Авербух этим летом рассекретили свои отношения: значит скоро свадьба решили друзья. Некоторые даже предположили, что Лиза может заменить Аллу Михееву в роли соведущей Алексея Ягудина в «Ледниковом периоде». Но Арзамасова вести популярный телепроект не будет, ей хватает ролей на театральной сцене – лишь бы сезон начался и продолжился без коронавирусных перерывов. Авербух не отрывает влюбленных глаз от своей Лизоньки. Кстати, жених он весьма состоятельный – его компания занимается постановкой крупных ледовых шоу и других мероприятий. В рейтинг богатых знаменитостей по версии Forbes Илья Авербух попадал аж десять лет назад с годовым доходом в $2,3 млн, но из-за этого вряд ли стал зарабатывать значительно меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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