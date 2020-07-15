Илья Авербух закрутил роман с Лизой Арзамасовой, когда ей было 17 лет

На днях 46-летний продюсер Илья Авербух и 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова подтвердили, что они пара. Поклонники тут же принялись обсуждать их отношения: все-таки разница в возрасте между фигуристом и звездой сериалов немаленькая - 21 год. При этом знакомые пары убеждены: роман Авербуха и Арзамасовой начался много лет назад.

«Не пропускал ни одной красотки»

Со своей партнершей по жизни и льду Ириной Лобачевой Илья Авербух развелся 13 лет назад. Супруги прожили под одной крышей 12 лет, у них родился сын Мартин. Но чем стремительнее росла популярность Авербуха, тем сложнее Лобачевой было сохранить интерес мужа. Сейчас Мартину 16 лет, он живет в загородном доме вместе с отцом.

С кем только Илье не приписывали романов. Поговаривали, что от него родила сына актриса Алиса Гребенщикова, дочь музыканта Бориса Гребенщикова. Ходили разговоры о романах Авербуха с сериальной актрисой Валерией Ланской и с «музой» Михаила Задорнова актрисой Мариной Орловой.

Несмотря на бурную личную жизнь, Авербух скрывал свои романы. Поэтому, когда он подтвердил, что встречается с Лизой Арзамасовой, это стало для всех полной неожиданностью. Продюсер признался, что «строит отношения» с Лизой, но в подробности вдаваться не стал.

Арзамасова давно говорила, что ее сердце не свободно.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дальше - новый брак

Лиза ранее намекала, что у нее есть возлюбленный. «Мое сердце давно занято. И я думаю, что это надолго», - говорила она.

Но сейчас Арзамасова и ее мама, по совместительству агент актрисы, предпочитают не комментировать историю с Авербухом. Впрочем, окружение фигуриста уверено, что информация о романе появилась в СМИ не случайно.

- Скорее всего, это Лиза его убедила обнародовать роман. Это нужно прежде всего ей, - объясняет «КП» ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина, хорошо знающая мир фигурного катания. - С Лизой они познакомились в 2010 году, она участвовала в проекте Первого канала «Лед и пламень», где Авербух был постановщиком и продюсером. И я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой. Хотя, на мой взгляд, разница в 20 лет некритична. И потом Авербух не старик, ему тогда и 40 лет не было.

У Елены Родиной нет сомнений в том, что новые отношения фигуриста закончатся для него новым браком.

Лизу прославила роль Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Кадр из фильма.

- Да, там все серьезно, - убеждена телеведущая. - И Лиза уже далеко не экранная «зубрилка Галина Сергеевна» из «Папиных дочек», хотя она, безусловно, заложница своего образа. В ее Инстаграме с недавних пор стали мелькать зазывные фото в купальнике. Тем самым она показывает, что хочет быть сексуальной женщиной, а не вечной «папиной дочкой». К тому же в финансовом плане Илья Авербух очень обеспеченный человек, он заработал солидный капитал в начале 2000-х, когда был монополистом ледовых шоу. Дальше будет все по плану - семья, ребенок. Я слышала, что Илья не хочет больше детей, ему вполне хватает сына Мартина. Но, думаю, Лиза его переубедит.

Экс-супруга Авербуха Ирина Лобачева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ирина ЛОБАЧЕВА: Попросила Илью не прописывать ее после свадьбы

Бывшую жену Авербуха фигуристку Ирину Лобачеву новость о новой спутнице экс-мужа не сказать, что обрадовала. Скорее насторожила.

- Вы знакомы с Арзамасовой? - спросили мы у спортсменки.

- Конечно, я ее знаю. Мы же с ней вместе работали в ледовом шоу.

- Как вам она?

- Такая вроде милая, но сына я попросила быть осторожным с ней. Я вчера Илье звонила, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье свое мнение через нашего сына: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» Сын у меня умный, я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся.

- Ирина, говорят, что Илья и Лиза начали встречаться еще в 2012 году. Вы об этом знали?

- Ну встречались, и что… Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Я никогда не смотрела ее сериалы и фильмы. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно... Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну.