Павел Крашенинников: 500 поправок, которые не вошли в Конституцию, по поручению президента будут учтены в других законах

- Павел Владимирович, президент Владимир Путин распорядился, чтобы до 15 декабря этого года правительство учло в законах предложения граждан, которые не были учтены в Конституции. Как это понять?

- Знаменитая «железобетонная» поправка, которая не дает возможность отчуждать территорию, - она, кроме как в Конституции, выразилась уже и в качестве поправки к Закону об экстремизме. Ответственность будет предусмотрена и в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), и в Уголовном кодексе.

- Там же речь идет о поправках, которые не внесены в Конституцию...

Вот было предложение готовить новый Закон о культуре. Известно, что действующий был принят еще до Конституции 1993 года. Поэтому он устарел.

В Основном Законе предложения, которые поступили в нашу Рабочую группу, были потом учтены.Но, конечно, нужен и новый законодательный акт.

- А кроме Закона о культуре, какие еще новые документы ждать?

- Было много предложений, связанных с семейными ценностями. И они, конечно же, войдут в Семейный кодекс. Речь идёт и о реформировании опеки и попечительства. Здесь тоже будут вноситься поправки.

Словом, работы ещё много...

- Что ещё - по семейным ценностям?

- Ну, вот, например, у нас есть предложение, чтобы органы опеки не могли сами - пусть и по веским причинам - забирать детей из семей (неблагополучных).

Предлагается изъять эту норму из, скажем так, административного порядка, и применять ее только в судебном порядке и лишь в случае, если есть угроза жизни и здоровью ребенка...

В общем, это ситуации такие - жизненные, и в Конституции их все не отразишь. Но на практике они же постоянно встречаются.

- А вообще - много предложений, которые не вошли в Основной Закон?

- Из тысячи предложений, которые поступили в нашу Рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, половину, в том или ином виде, вполне можно использовать при подготовке федеральных законов…

Это одна из причин, почему мы - по предложению президента - остались в виде группы по мониторингу. Мы все эти наработки будем учитывать либо при подготовке законопроектов, когда сами будем тексты готовить, либо при экспертизе актов, которые присылают нам на экспертизу.

- То есть - из тысячи примерно половину могут внести в федеральные законы.

- Мы специально не измеряли, не высчитывали, но, думаю, – да, так и будет. Там очень много интересных идей.

- А почему правительству, а не Госдуме Путин поручил этим заниматься?

- Все-таки правительство будет потом и исполнять эти законы. Но президент предложил подключиться к этому и нашей группе, которая была Рабочей, а теперь вот - мониторит весь этот процесс.

- Вы остались, по сути, без каникул, если до декабря вам все это нужно будет «перелопатить».

- Я думаю, что у нас работы теперь даже больше, чем до декабря.

Конечно, основная часть законопроектов пройдёт нашу экспертизу в осеннюю сессию, которая в декабре закончится. Но останутся законодательные акты, документы к ним, которые еще надо будет дорабатывать, которые сопряжены друг с другом. И до них очередь дойдет, может быть, только в январе-феврале 2021-го.

- Это хорошо, что Конституция столько работы добавила?

- Мне кажется, что работа – не самоцель. Главное, чтобы интересы граждан в законах были и учтены, и защищены. Допустим, известная история - по поводу индексаций пенсий, пособий. Сейчас вот как раз госбюджет готовится на следующий год. В принципе, те, кто его верстает, - они уже никуда не денутся - обязательно должны будут все это проиндексировать.Теперь это уже - тот рубеж, который обойти нельзя, как, к сожалению, раньше это делали. Бюджет готовится с учётом того, что индексация пенсий и пособий там уже предусмотрена.

- Спасибо.