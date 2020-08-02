51-летняя Дженнифер Лопес показала свою фотографию без макияжа
Чуть больше недели назад, 24 июля, певица и актриса Дженнифер Лопес справила свой 51-й день рождения. В инстаграме она отметила праздник публикацией двух снимков: на одном она сразу после фитнеса, на другом - на берегу моря, с бойфрендом - бейсболистом Алексом Родригесом и тремя его детьми от предыдущего брака.
А сейчас Лопес продемонстрировала свою утреннюю фотографию в белоснежном халате. Подпись гласит: «Доброе утро всем! #УтреннееЛицо». Невозможно не отметить, что Дженнифер на этой фотографии выглядит лет примерно на 30. Поклонники в восторге: пишут «Какая естественная, какая прекрасная!», «Роскошно!» и так далее.
Может быть, конечно, Лопес чуть-чуть и схитрила с фильтрами для инстаграма. Но, как известно, она тщательно за собой следит: ест в основном свежие фрукты и овощи, а также курицу и рыбу, пьет много воды, не употребляет алкоголь и кофе, не курит, каждый день спит минимум по 8 (а чаще по 9-10) часов, не злоупотребляет декоративной косметикой (никогда не красится, если не надо выходить в свет или сниматься), использует дорогущие средства по уходу за лицом La Mer, и старательно защищает кожу от солнечного света (который, как известно, ее сильно старит).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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