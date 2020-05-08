2020-05-08T19:06:11+03:00
Звезды

Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за коронавируса

Влюбленные мечтали пожениться летом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дженнифер Лопес отменила свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом.Дженнифер Лопес отменила свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес отменила свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом. А ведь только недавно они говорили, что не могут дождаться знаменательного дня. Певица и бейсболист давно живут вместе, им оставалось только узаконить отношения. Но этого не случилось.

Пандемия коронавируса вмешалась в планы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Влюбленные отменили торжество, передает издание Eonline.

Звездная пара собиралась провести церемонию летом. На торжественное мероприятие были приглашены сотни гостей. Но, к сожалению, сейчас велика опасность заразиться коронавирусом.

Напомним, Дженнифер Лопес два года назад назад стала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом. Сначала они вместе посещали светские мероприятиях, а потом познакомились с детьми друг друга. Через год после первой встречи пара стала планировать будущую свадьбу. "Они делают друг друга невероятно счастливыми. Джей нашла мужчину своей мечты. Алекс не может представить свою жизнь без нее, как и она без него. Они с нетерпением ожидают момента, когда поклянутся друг другу быть вместе до конца", - делился друг будущих супругов.

В 2019 году Родригес сделал предложение Лопес. Мировая звезда готовилась потратить на свадьбу более 15 миллионов долларов, устроив небывалое шоу со спецэффектами и выступлениями топовых звезд шоу-бизнеса. Десятиярусный торт, изысканные блюда для гостей, которые приготовят лучшие повара, - это лишь малая часть из того, чем собирались удивлять гостей.

По предварительным данным, Дженнифер хотела позвать на свадьбу около 500 человек. А дети певицы и спортсмены должны были играть главную роль в церемонии. Речь идет о близнецах, рожденных от ее экс-супруга Марка Энтони - 11-летних Максе и Эмме. Не забыла певица и о дочках Родригеса от его прежнего брака c Синтией Скертис - 14-летней Наташе и 11-летней Элле, которые просто обожают свою мачеху.

Артистка собиралась идти под венец в платье от Valentino. Стоит отметить, что на одном из своих предыдущих бракосочетаний звезда уже появлялась в наряде от этого бренда.

Дженнифер выходила замуж три раза. Впервые она пошла под венец в 1997 году с официантом и менеджером Охани Ноа. Супруги расстались спустя год и еще долго судились друг с другом - Охани шантажировал звезду интимными снимками и видеозаписями и требовал денег. Второй брак Джей Ло заключила с танцором Крисом Джаддом в 2001 году. Но и он продлился только год. В 2004 году Дженнифер вышла замуж за латиноамериканского певца Марка Энтони. В 2008-м у них родились двойняшки Макс и Эмма. Супруги развелись в 2014 году.

Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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