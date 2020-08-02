Кандидат в президенты Светлана Тихановская - о задержании белорусскими властями 33 россиян: Сделали хуже себе, а не России

37-летняя домохозяйка, жена арестованного блогера, хотевшего участвовать в выборах президента Белоруссии, а теперь — сама претендующая на главный пост в стране и собирающая многотысячные митинги, рассказала журналисту «КП» - что ждать в случае ее победы.

«НЕТ! НЕТ! НИКАКОГО СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА!»

- Что изменится в наших государственных отношениях, если вы станете президентом?

- А какие у нас сейчас отношения с вами?

- Союзное государство...

- Они такими же и останутся... Подождите (видимо, не расслышав)... Союзное государство? Нет! Нет! Никакого Союзного государства! Мы будем с вами просто дружить. Да и у нас нет Союзного государства.

- Формально есть.

- Ну это формально... Мы будем дружить со всеми. И с Россией, и с Западом, и с Востоком. Мы же не ищем врагов по миру. Но это будут отношения взаимовыгодные. В том числе в сфере газовой, нефтяной. Я уверена, что будущий президент, который потом придет к власти, сможет поднять уровень экономики настолько, что мы сможем общаться на взаимовыгодных условиях.

- А в России так надеялись на Союзное государство...

- Вы серьезно на это надеялись? А зачем? Мы суверенная страна, мы не собираемся торговать своей независимостью. Даже обсуждать это не собираемся!

«ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА — НОВЫЕ ВЫБОРЫ»

- Вы сказали, что в случае победы через полгода подадите в отставку и объявите о новых президентских выборах.

- Да.

- Как вы планируете 6 месяцев управлять целой страной? Полгода – большой срок.

- Большой срок? А 26 лет (имеется в виду президентский срок Лукашенко, – В.В.) – это не большой срок? Полгода пройдут очень быстро. У меня сильная команда уже сформирована. Она состоит из трех штабов (незарегистрированных и арестованных кандидатов в президенты банкира Бабарико и блогера Тихоновского — он же муж Светланы, и находящегося в бегах экономиста, дипломата Цепкало, – В.В.). В правительстве все руководящие должности заняты. Люди работают на заводах. У нас все работает! Этим просто нужно корректно управлять. Не в страхе держать людей, а дать возможность проявить инициативу. Все как было, так и останется. Главное сохранить стабильность и назначить честные выборы.

- Люди выдержат это?

- Выдержат, даже если будут какие-то сложности. Они знают, к чему это приведет – к новым честным выборам, в результате которых к нам придет достойный президент. Он не будет половину бюджета тратить на себя и семью. А будут на людей, которые сидят и не знают, что купить – либо лекарства, либо хлеб.

«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНИ СОБИРАЮТСЯ ИЗ ЭТОГО ВЫКРУЧИВАТЬСЯ»

- Ваш муж официально обвиняется «в организации приезда 33-х российских боевиков для дестабилизации обстановки на президентских выборах». Получается, сделал он это из-за решетки...

- Копперфильд оказывается мой Тихановский. Я не знаю, как они собираются из всего этого выкручиваться... И очереди на границе, и напряжение между Россией и Беларусью. Они (белорусские власти, – В.В.) сделали хуже себе, а не России.

- Лукашенко обвиняет Россию в поддержке и даже в финансировании оппозиции.

- Мы против Лукашенко, но я не чувствую в этом никакой России. Ну вот где она? (делает вид, что ищет).

- Перед вами. Я из России.

- Ну вот разве что российские журналисты (улыбается). Поэтому, о чем речь идет понятно только там, наверху, в узких кругах. Сами себе придумали и сами поверили.

- Так на даче вашего супруга за диваном с третьей попытки нашли 900 тысяч долларов. Говорят, Россия вам прислала...

- У нас же шутка ходит – у Тихановского нашли деньги за диваном, а у Бабарико – диван за деньгами (смеется). Ну кто в это поверит?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793816" frameborder="0"></iframe> Владимир Ворсобин передает из белорусского Гродно.

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