2020-08-02T12:15:26+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал заявление президента Белоруссии о задержанных в республике россиянах

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что задержанные оказались сотрудниками частного охранного предприятия, которые транзитом через Минск должны были вылететь в одну из африканских стран
Игорь ЯКУНИН
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Лукашенко заявил, что в Минске задержали «солдат, выполнявших приказ». Фото: Николай Петров/БелТА/ТАССЛукашенко заявил, что в Минске задержали «солдат, выполнявших приказ». Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Александр Лукашенко встретился с двумя силовыми министрами республики, главою КГБ Валерием Вакульчиком и руководителем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Похвалил их за «бдительность» при задержании группы из 33 россиян. Которые, вообще-то, через Минск собирались вылететь в другие страны для выполнения контрактных обязательств по охране ряда стратегических объектов. Лукашенко заявил, что в Минске задержали «солдат, выполнявших приказ». То, что «солдаты" были без оружия, без каких либо спецсредств и вообще летели на другие континенты, не смутило.

«КП «обратилась за комментарием к редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Главный редактор журнала `Национальная оборона` Игорь Коротченко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный редактор журнала `Национальная оборона` Игорь Коротченко.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Глава Белоруссии назвал задержанных россиян «солдатами, которым был дан приказ».

- Они не «солдаты». Белорусская сторона политизирует данный вопрос. Он никак не связан с задачами этих граждан.

- А с чем связан?

- Он связан с предстоящими 9 августа в Белоруссии выборами президента этой республики. Очевидно, что приходится задействовать «внешний фактор» - о якобы вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Но Россия никак не вмешивается и не препятствует проведению белорусских выборов. Вопрос по поводу пребывания этих наших граждан в этой республике уже официально и убедительно разъяснен.

- Задержанные — не солдаты, они частные охранники?

- Это сотрудники частного охранного предприятия. Они транзитом через Минск должны были вылететь для выполнения контрактных обязательств. В частности, по охране объектов нефте- и газодобычи в одной из африканских стран.

- Но попытки дестабилизации извне в Белоруссии есть?

- Реально штаб заговора против Белоруссии расположен в британском посольстве в Минске. Которое контактирует с оппозиционными силами в Белоруссии. Не исключен и некий Майдан. За ним стоит, разумеется, не Россия. А западные страны. Представители которых действуют по уже отработанной методике. Она и предоставляет сегодня угрозу стабильности и безопасности Белоруссии.

- Руководитель республики сообщил, что никто никаких разрешений этой группе россиян на въезд в Белоруссию не давал. А им нужны были разрешения?

- У нас с Белоруссией безвизовый режим. И наши, и белорусские граждане спокойно пребывают в Россию и Белоруссию. Это предусмотрено соответствующими межправительственными соглашениями.

- Президент соседней страны на встрече со своими силовыми министрами заявил, что эти 33 задержанных — первая группа из 200 человек, планировавшихся к переброске в Белоруссию.

- Вопрос абсолютно политизирован. У задержанных было полное право через Белоруссию вылететь туда, куда они направлялись по контракту. Они не военнослужащие, им не надо никаких специальных разрешений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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