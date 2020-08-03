2020-08-03T12:28:31+03:00
Общество

Суд пересмотрит дело Кокорина и Мамаева 3 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Футболисты Кокорин и Мамаев заявили, что не будут участвовать в пересмотре дела в суде 3 августа 2020 года, потому что заняты на сборах клубов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В сентябре футболисты вышли на свободу по УДОВ сентябре футболисты вышли на свободу по УДОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В суде 3 августа 2020 года состоится пересмотр дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, спортсменам дали по полтора года колонии за дебош в центре Москвы. Футболисты сначала напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, затем в кафе они избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

В сентябре 2019 года спортсмены вышли на свободу по УДО, им удалось вернуться в "большой футбол", оба сейчас задействованы в сборах своих клубов. Именно поэтому 3 августа они пропустят заседание по пересмотру апелляционного приговора. В ходе прошлого заседания Кокорин и Мамаев выступили с последним словом перед судом и сообщили журналистам, что 3 августа будет достаточно присутствия их адвокатов.

Суть апелляции в частичном оправдании, на этом настаивают адвокаты, прокурор уверен - сроки всем участникам дела стоит оставить без изменений.

Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
Новости 24
В МВД опровергли взлом баз данных водителей
В Москве открылась фотовыставка «Эпидемия» о борьбе медиков с COVID-19
Австралийский Мельбурн закрыт на жесткий карантин
Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные
Личные данные миллиона московских водителей хакеры выставили на продажу в Интернете
Все станции метро проверят из-за сообщения телефонного террориста
Сестер Хачатурян доставили в суд
За блокировку пожарных выходов в России хотят ввести уголовное наказание
В России выявили 5 394 новых случаев заражения коронавирусом
Первыми «Тайфун-ВДВ» получат разведка и спецназ десантников
В правительстве в три раза увеличили список жизненно необходимых препаратов
Россиянам снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
Мантуров рассказал, когда Россия будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц
В Москве от коронавируса вылечились еще 842 пациента
Польша оштрафовала "Газпром" из-за отсутствия сотрудничества в деле по "Северному потоку 2"
Найдено новое захоронение убитых мирных граждан в годы войны: Возбуждено уголовное дело
Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией
Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»
У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии
Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года