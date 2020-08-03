2020-08-03T15:21:28+03:00
Дом. Семья

Идем в поход с Ми-ми-мишками!

Вышел новый номер развивающего журнала для детей
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Вышел новый номер развивающего журнала для детейВышел новый номер развивающего журнала для детей
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В августовском номере мы продолжим изучать буквы – в этом номере вас ждут игры и загадки с буквами К, Л, М, Н. А также повтор счета от одного до девяти. Запомнить новые буквы помогут карточки для игры Мемори.

Новая сказка: Лисичка и Соня приготовила мальчикам подарок! Читайте историю и узнавайте, что подарили медвежатам.

Лето, время походов, вот и ми-ми-мишки отправятся в поход – настольную игру! А сколько грибов ты соберешь?

Головоломки, постеры с любимыми героями и яркие наклейки!

А чтобы руки всегда оставались чистыми в журнале тебя ждет настоящий подарок – влажные салфетки от Ми-ми-мишек.

Заказать журнал можно по ссылке.

Вышел новый номер развивающего журнала для детей «Ми-ми-мишки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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