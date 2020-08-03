Анастасия Волочкова: «Я ничего не знала про карантин!»

Недавний скандал с участием балерины Анастасии Волочковой наделал немало шума. Напомним: артистка приехала в Дивеево помолиться, когда село было закрыто на карантин. В результате полиция оштрафовала Анастасию за этот вояж на 20 тысяч рублей. Видео, где полицейские просит артистку соблюдать правила, появилось в сети.

Сегодня в Тверском суде состоялось очередное заседание по этому делу.

- На прошлом заседании меня оштрафовали не за нарушение карантина, а за то, что я во время дружеского ужина в частном доме сидела без маски, - объяснила в беседе с kp.ru Анастасия Волочкова. - Мой защитник Виктор Швец будет подавать апелляцию.

А сегодня в суде рассматривался уже административный штраф за нарушение карантина. Мы предоставили диск с видеозаписью, на которой видно, что сотрудники полиции без протокола зашли на частное владение (в это время артистка находилась в гостях у хозяина местного продуктового магазина - Ред.). Полицейские не представились, не показали мне документы. Сегодня судья заявил, что по протоколу меня привлекли за то, что в эти дни в Нижегородской области из-за пандемии коронавируса нельзя было собираться большими компаниями.

Я действительно не знала о карантине. Для меня, как для балерины, ехать 7 часов на машине не имело смысла. Приехала без препятствий, меня никто не остановил, я спокойно помолилась в церкви и местные жители пригласили меня на ужин. А потом пришли полицейские и словно обезьянку зачем-то снимали меня на телефон. Самое обидное, что я приехала помолиться, в чем преступление?

Мне сейчас очень тяжело, у меня ни зарплаты, ни пенсии. Даже команде не могу заплатить. А в итоге оштрафовали меня сегодня на 40 тысяч рублей. В общей сложности по итогам двух судов на 60 тысяч рублей за ужин в кругу друзей. А если я была в этот момент в спальне, а не за столом меня тоже бы оштрафовали? Какой-то театр абсурда, буду оспаривать это решение, - сказала kp.ru балерина.

Возмущение Анастасии понять можно, но ведь правила для всех одни. А незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает. И, возможно, чем подавать апелляции лучше бы внимательнее следить за тем, что происходит в стране.