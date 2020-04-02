2020-04-02T15:00:46+03:00
Звезды

Волочкова наплевала на самоизоляцию и водит домой друзей во время пандемии коронавируса

Телеведущий Дмитрий Борисов задал балерине неудобный вопрос
Ольга ЛИБГАРДТ
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Волочкова наплевала на самоизоляцию и водит домой друзей во время пандемии коронавирусаВолочкова наплевала на самоизоляцию и водит домой друзей во время пандемии коронавирусаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Анастасия Волочкова, как и многие россияне, из-за пандемии коронавируса самоизолировалась в своем шикарном особняке в Подмосковье. Балерина спасается от заразы парением в бане, ныряет в ледяную купель и проводит романтические вечера в компании любимого мужчины. А недавно танцовщица посетила программу "Пусть говорят". Там-то и выяснилось, что к артистке, находящейся в самоизоляции, приходят друзья.

Анастасия Волочкова стала гостьей эфира передачи "Пусть говорят". Дмитрий Борисов пригласил балерину в студию, чтобы обсудить проблему коронавируса в специальном выпуске.

Как отметил телеведущий, Волочкова относится к той категории людей, которые не верят, что коронавирус существует. Гости студии в один голос заявили: "Это полное невежество. К психиатру".

"Давайте исправлять их. Одна из них здесь", - заявил Борисов и пригласил Волочкову.

Анастасия появилась в эфире в джинсовом платье выше колен с глубоким декольте. Она хотела обнять телеведущего, на что он парировал: Нельзя, нельзя. Это ты без маски и перчаток, не веришь в коронавирус". На что балерина сходу заявила: "Снимайте маски, покажу вам сказки".

"Настя, вы чувствуете себя бессмертной? Сейчас же мы каждый день есть вечерний созвон, чтобы узнать, как проводится эта домашняя изоляция. Выясняется - Анастасия Волочкова...", - начал беседу Дмитрий и пожал плечами.

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А недавно танцовщица посетила программу "Пусть говорят". Там-то и выяснилось, что к артистке, находящейся в самоизоляции, приходят друзья.
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Артистка поспешила заверить, что она пребывает в прекрасном настроении в самоизоляции. "Когда я наблюдаю за всей этой истерией, мне хочется сказать - нужно себя беречь. Но пока возник этот коронавирус, мы вдруг вспомнили, что надо мыть руки, нужно ухаживать за собой, следить за здоровьем. Да всегда это нужно делать!", - заявила звезда.

Она поведала, что ее спасают позитив и чувство юмора: "Без него невозможно спокойно на все это смотреть. Мы, конечно, должны обезопасить себя. Да, нам сказали - посидите дома. Но это же не значит, что нужно сесть на диван. Нужно понимать, что это все закончится. Нужно скооперироваться, сплотиться в время как-то всем вместе. Я не меняю свой образ жизни, я постоянно занимаюсь".

Неожиданно телеведущий прервал звезду вопросом: "А как быть с друзьями, которые ходят в гости до сих пор?".

На это Волочкова стушевалась и попыталась оправдаться: "Ну, у меня друзья ходят в гости... Но, на самом деле, я не так часто пускаю людей домой. Потому что пригласить друзей домой, - это доверие". После чего сразу перевела беседу в другое русло - стала вспоминать, как ей приходилось скитаться по коммунальным квартирам.

Анастасия Волочкова наплевала на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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