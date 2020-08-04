2020-08-04T12:18:31+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках пройдет инклюзивный курс для обучения digital

Это даст возможность получать знания для удаленной профессии как людям с ограниченными возможностями, так и тем, кто потерял работу из-за пандемии
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Образовательный проект «Знания — это ОК!» стартует в социальной сети "Одноклассники". Фото: Пресс-служба ОдноклассниковОбразовательный проект «Знания — это ОК!» стартует в социальной сети "Одноклассники". Фото: Пресс-служба Одноклассников
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Социальная сеть Одноклассники совместно с видеопродакшеном WMG запустила образовательный проект «Знания — это ОК!», который поможет бесплатно получить востребованные навыки в области digital-индустрии. Это даст возможность получать знания для удаленной профессии как людям с ограниченными возможностями, так и тем, кто потерял работу из-за пандемии.

Инклюзивный курс «Знания — это ОК!» в соцсети представлен в виде обучающих роликов с субтитрами, подача которых будет понятна широкому кругу людей.

Его преподавателями стали копирайтер и SMM-специалист Павел Борисов, таргетолог Илья Добрецов и SEO-специалист Яна Францук.

Проект «Знания — это ОК!» охватит такие профессии, как:

• SEO-специалист — человек, который занимается внешней и внутренней оптимизацией сайта под поисковые запросы;

• Таргетолог — профессионал в области рекламы в социальных сетях, который делает так, чтобы она показывалась целевой аудитории, то есть людям, которые потенциально заинтересованы в рекламируемом товаре или услуге;

• Копирайтер — специалист, который пишет пресс-релизы, статьи для сайта или блога, создает контент для постов в соцсетях, email рассылок.

Обучение началось 3 августа в группе «Знания — это ОК!». Доступ к видеолекциям не будет ограничен. Курс включает теоретические знания и практику — в конце каждой лекции слушателей ждет домашнее задание и проверочные тесты. А также слушатели курса получат дополнительные материалы, которые позволят расширить профессиональные знания.

Одноклассники регулярно проводят образовательные и социальные проекты. В частности, в апреле соцсеть запустила бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети вместе с GeekBrains и регулярно проводит обучающие вебинары по ведению своего дела в социальной сети. На платформе ОК также родились такие проекты как «Музыка жестов» и #Музейвслух, которые помогали пользователям с различными нарушениями слуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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