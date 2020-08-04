Директор "Питомника Савватеевых": Люди разучились копать землю и выращивать деревья. Мы должны их снова этому научить

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сократить количество гастарбаи теров, въезжающих в Россию. Этой теме была посвящена наша рубрика «Вопрос дня»: «Справимся ли мы без гастарбаи теров?»

- Мне кажется, что запустить идею - работать без гастарбайтеров, - может быть, и неплохо, но этого мало, - считает Ирина Савватеева. - Просто сказать - работаем с меньшим количеством гастарбайтеров? Это значит, что будут как-то ограничивать работодателей? Как это будет?

- А у вас какие варианты?

- Мне кажется, если мы реально хотим претворить эту идею в жизнь, должен быть целый комплекс продуманных мер.

Ирина Савватеева, директор «Питомника Савватеевых»: «Люди в России разучились копать землю и выращивать деревья. Мы должны их снова этому научить». 00:00 00:00

Начнем с того, почему у нас так много гастарбайтеров, кто эти люди?

- Это выходцы из бывших республик Советского Союза.

- Это люди, которые выполняют тяжелую физическую работу на стройке, в сельском хозяйстве, в промышленности, на которую часто не идут местные жители.

Давайте подумаем, а почему они не идут.

- Потому что это тяжело. Непрестижно...

- Мне кажется, нам нужно решать две проблемы, которые существуют на сегодня. Это депрофессионализация и демотивация.

- Расшифруйте...

- У нас мало работает россиян на таких работах, во-первых, потому что за последние 20 лет людям очень хорошо вдолбили в головы, что тяжелый физический труд, вообще труд – «это некий отстой».

Мы совсем перестали говорить о том, что труд уважаем, о том, что труд необходим обществу, и что это - само по себе ценность.

Для многих молодых людей сегодня идеал и предел мечтаний – поиметь каким-то мистическим образом кучу денег и ничего не делать, загорать, путешествовать.

Это то, на чем многие буквально помешались, причём - это не только представители молодого поколения.

Людям кажется, что - если они ничего не станут делать, они будут счастливы.

Это глубочайшее заблуждение, очень трагическое, которое приводит и к очень трагическим последствиям в жизни.

По моему глубокому убеждению, человек счастлив тем, что он отдает, счастлив тем, что он делает.

Труд должен приносить удовлетворение, радость и счастье.

- Ирина, а если не приносит?

- Я считаю, что если мы хотим вернуть россиян к работе, мы должны воспитывать уважение к труду.

Надо прекратить транслировать эти замечательные слоганы - «Бери от жизни все, не дай себе засохнуть». Прекратить навязывать образ бездельника, который прекрасно живет. Вот этот образ человека, который ни фига не делает, но прекрасно существует, - он должен быть порицаем, он должен быть вне рамок общественной морали.

И это должна быть мощнейшая государственная программа, причем - умная, продуманная.

- Легко сказать...

- Мы живем в такое время, когда нельзя просто провозгласить лозунг. Надо продумать целую систему идеологии. Страшно произнести это слово в нашей стране – идеология...

- Да, уж!

- ...Но я его произношу, потому что не может быть общества без идеологии. Там, где нет идеологии, там появляется много чего, что общество разлагает.

Поэтому должна быть некая идеология, основанная на воспитании уважения к человеку труда. Мы должны уважать каменщиков, садовников, людей, которые кладут асфальт, метут улицы, пекут хлеб. Мы реально не можем без них прожить.

Вот в Великобритании, например, профессия садовника одна из самых уважаемых. У нас же к ландшафтным дизайнерам (это не садовники, это совершенно разные категории) богатые люди относятся, знаете, как к быдлу, как к тем, кто их должен обслуживать, кто им ботинки должен чистить.

Это неуважение к труду, которое пропитало вообще все до мозга костей, пропитало мозги нашего подрастающего поколения, это самое страшное, что мы сделали за эти 20 лет.

И если мы хотим избавиться от гастарбайтеров, первое, должны сделать, это разработать идеологию уважения к труду.

- Ну, допустим. Хотя я, конечно, как раз согласен.

- Второе – депрофессионализация. У нас нет ни садовников, ни тех же нормальных токарей, фрезеровщиков, которые могут профессионально работать на станках…

Мы уничтожили систему ПТУ. (Профтехучилище. - А.Г.) Вообще, целенаправленно разрушается наше образование.

Этот сегмент, который раньше занимали ПТУ, обучение людей навыкам работы руками и головой для разных профессий, - он утерян совсем, он разрушен. И нет никаких намеков на то, что его - этот сегмент - собираются восстанавливать.

- Как же быть? Что же делать, Ирина?

- Так вот, если мы хотим, чтобы у нас работали наши садовники, наши рабочие на заводах, мы должны отстраивать систему профессионального образования.

Мое глубокое убеждение, что государство у нас не способно это сделать. Вот сейчас, на этом этапе. Думаю, что это способны сегодня делать сами работодатели.

- Вот как у вас?

- У нас в питомнике - большая обучающая программа. Зимой люди приходят, мы их учим, у нас есть хорошие лекторы, мы платим обучающимся зарплату, потом - экзамены, по билетам... По итогам сдачи экзаменов – присвоение категорий. Это потом отражается на их зарплате.

И мы делаем это регулярно и постоянно.

Я знаю, что сейчас достаточно много работодателей, которые реально заинтересованы в том, чтобы у них были знающие работники, занимаются подобного рода вещами. Ну, так дайте на это субсидии.

- А вы как обходитесь?

- Я это делаю исключительно за свой счет. Кстати, вместе с голландскими технологами, которым плачу гигантские зарплаты. Дайте мне послабление за то, что я пригласила сюда технолога, который учит наших людей, которых не научило государство, которые ничего не знают. Дайте мне какие-то субсидии на то, чтобы я развивала это обучение.

- Будем надеяться, вас услышат.

- У меня есть идеи, как его развивать - это обучение, но всегда не хватает на это средств, потому что все стоит больших денег, на самом деле. Дайте людям какие-то схемы, кто этого еще не делает, научите их, как это надо делать. Для начала хотя бы разработайте государственную программу по поддержке профобучения на предприятиях или по его поддержке, допустим, отраслевыми (профессиональными) союзами, если такие имеются. Думаю, есть достаточно мощные отраслевые союзы, которые реально это будут делать. Может быть, параллельно надо заняться системой возрождения ПТУ.

Наши люди разучились работать на земле, они не знают, как копать землю, как сажать цветы, деревья.

Мы их учим с нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оказалось, Россия может обойтись без гастарбайтеров

Знаменитый питомник, созданный бывшим экономическим обозревателем "КП" Ириной Савватеевой, вообще не берет на работу мигрантов. И успешно работает 15 лет. Дмитрий Стешин выяснил - как [фото]

Миллион гастарбайтеров собираются уехать из России навсегда. Поможет ли это в борьбе с безработицей

Дмитрий Медведев предложил ужесточить правила въезда трудовых мигрантов в страну (подробности)