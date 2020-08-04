«Оставили без трусов»: У Анны Калашниковой украли дорогое белье

В соцсетях периодически появляются звездные лотты: кто автограф Пугачевой продает, кто-то пытается сбагрить табуретку, на которой в пыльных 90-х восседал «Казанова» Валерий Леонтьев.

Ну и там по-мелочи: футболка Егора Крида, очки Тимати. А теперь на «Авито» выставили на продажу трусы певицы и звезды ток-шоу Анны Калашниковой. За белье красотки просят кругленькую сумму -100 тысяч рублей. За такие деньги легко можно было бы накупить себе целый мешок сексапильных комплектов. А тут пусть и б/у, но звездная вещь как-никак.

-Продаю трусы Анны Калашниковой. Цена -100 тысяч рублей. Размер- 40-42. Личная вещь певицы! Она их забыла в своей гримерке на съемках клипа, - гласит объявление.

теперь этот комплект продаётся на «Авито»

Звоним продавцу, тот мнется, мол, уже продал, вы опоздали. Сама же певица была удивлена, что ее белье выставили в Сеть.

- Трусы мои, но я их не теряла, - смеётся Анна Калашникова.- У меня есть очень красивое «голое» платье отзвёздного дизайнера Julia Day. Она одевает Кристину Орбакайте, Ани Лорак, Филиппа Киркорова и многих других. И это пропавшее белье я приготовила в гримерке как раз под ее роскошное платье. Прихожу переодеваться в гримерку, а белья нет. Мы еще с режиссером нашего клипа Ириной Глебовой подумали: наверное кто-то из массовки забрал, фетишист какой-то (смеется.). А тут оказывается стащили даже не для себя, а на продажу.

По словам певицы, на съемках ее ролика на песню «Обезоружил» не обошлось и без других ЧПФото: Иван МАКЕЕВ

По словам певицы, на съемках ее ролика на песню «Обезоружил» (видео спродюсировала Диана Рудакова и ее концертное агентство «Gold Legend»-Ред.) не обошлось и без других ЧП.

- Никита Джигурда, который играет моего отца, услышав, что исполнитель роли одного из моих женихов певец и бизнесмен Андрей Ковалёв попросил надеть всех защитные маски, с криком попытался покинуть съёмки. «Это заговор масонов, я сниматься не буду», - рассказывает Анна Калашникова. - Чтобы успокоить ситуацию, нам пришлось немного обмануть Никиту, мы сказали ему, что Ковалёв ещё не приехал. А Ковалёва в это время задержали около машины, чтобы они не столкнулись. К счастью, нам удалось погасить намечавшийся скандал.

Никита Джигурда играет отца АнныФото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в клипе «Обезоружил» Анна Калашникова играет два в одном- вампиршу и невесту «человека-паука». Кстати, в одном эпизодов снялся реальный бойфренд Анны.

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