2020-08-04T20:07:56+03:00
Звезды

«Оставили без трусов»: У Анны Калашниковой украли дорогое белье

А теперь этот комплект продаётся на «Авито» за 100 тысяч рублей
Алина ЧЕРНОВА
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Певица и ее красивое «голое» платье отзвёздного дизайнера Julia Day. Фото Влада ТорховаПевица и ее красивое «голое» платье отзвёздного дизайнера Julia Day. Фото Влада Торхова
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В соцсетях периодически появляются звездные лотты: кто автограф Пугачевой продает, кто-то пытается сбагрить табуретку, на которой в пыльных 90-х восседал «Казанова» Валерий Леонтьев.

Ну и там по-мелочи: футболка Егора Крида, очки Тимати. А теперь на «Авито» выставили на продажу трусы певицы и звезды ток-шоу Анны Калашниковой. За белье красотки просят кругленькую сумму -100 тысяч рублей. За такие деньги легко можно было бы накупить себе целый мешок сексапильных комплектов. А тут пусть и б/у, но звездная вещь как-никак.

-Продаю трусы Анны Калашниковой. Цена -100 тысяч рублей. Размер- 40-42. Личная вещь певицы! Она их забыла в своей гримерке на съемках клипа, - гласит объявление.

теперь этот комплект продаётся на «Авито»

теперь этот комплект продаётся на «Авито»

Звоним продавцу, тот мнется, мол, уже продал, вы опоздали. Сама же певица была удивлена, что ее белье выставили в Сеть.

- Трусы мои, но я их не теряла, - смеётся Анна Калашникова.- У меня есть очень красивое «голое» платье отзвёздного дизайнера Julia Day. Она одевает Кристину Орбакайте, Ани Лорак, Филиппа Киркорова и многих других. И это пропавшее белье я приготовила в гримерке как раз под ее роскошное платье. Прихожу переодеваться в гримерку, а белья нет. Мы еще с режиссером нашего клипа Ириной Глебовой подумали: наверное кто-то из массовки забрал, фетишист какой-то (смеется.). А тут оказывается стащили даже не для себя, а на продажу.

По словам певицы, на съемках ее ролика на песню «Обезоружил» не обошлось и без других ЧП Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам певицы, на съемках ее ролика на песню «Обезоружил» не обошлось и без других ЧПФото: Иван МАКЕЕВ

По словам певицы, на съемках ее ролика на песню «Обезоружил» (видео спродюсировала Диана Рудакова и ее концертное агентство «Gold Legend»-Ред.) не обошлось и без других ЧП.

- Никита Джигурда, который играет моего отца, услышав, что исполнитель роли одного из моих женихов певец и бизнесмен Андрей Ковалёв попросил надеть всех защитные маски, с криком попытался покинуть съёмки. «Это заговор масонов, я сниматься не буду», - рассказывает Анна Калашникова. - Чтобы успокоить ситуацию, нам пришлось немного обмануть Никиту, мы сказали ему, что Ковалёв ещё не приехал. А Ковалёва в это время задержали около машины, чтобы они не столкнулись. К счастью, нам удалось погасить намечавшийся скандал.

Никита Джигурда играет отца Анны Фото: Иван МАКЕЕВ

Никита Джигурда играет отца АнныФото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в клипе «Обезоружил» Анна Калашникова играет два в одном- вампиршу и невесту «человека-паука». Кстати, в одном эпизодов снялся реальный бойфренд Анны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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