Малахов в драных джинсах, а Летучая в кожаном берете: короли светских вечеринок нарядились во все самое модное сразу

На днях прошли сразу несколько премьер и мероприятий, на которых собрались известные артисты. Мы выбрали самые интересные и модные наряды, которые выгуливали знаменитости на таких редких теперь тусовках и встречах.

Елизавета Боярская в вечернем платье с элегантным Евгением МироновымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этим летом в моде три фасона джинсовых брюк – клеш, с передним швом и рваные на коленках. Небрежные дыры на коленках выгуливали модели по подиумам на докарантинных показах, презентуя лето 2020. Если звездных модниц у нас полно, то среди мужчин единицы тех, кто умеет хорошо выглядеть не только в деловых костюмах. По Андрею Малахову можно сверять тренды – он редкий гость светских тусовок, но если уж приходит, то выглядит модно, стильно и достойно: вкус есть, да и жена издатель журнала о моде.

Яна Чурикова в модных брюках клеш с виновником вечеринки Грувом. Фото: Николаев Евгений

Андрей Малахов пришел поддержать земляка и своего давнего товарища Евгения Рудина - DJ Грува. Они оба родом из Мурманской области, города Апатиты. На вечеринке презентовали клипа Грува и Гудкова «Сноб». Малахов подобрал идеальный верх для своих модных джинсов. Моднее выглядел бы здесь лишь тот, кто решился прийти в комбинезоне. На этой же вечеринке идеальный брючный костюм для женщин продемонстрировала Яна Чурикова: брюки клеш и жакет с широким поясом. Брюки теперь могут быть любого оттенка, отличного от цвета жакета.

Андрей Малахов знает только в трендах. Фото: Николаев Евгений

На премьеру интернет-сериала #СнимитеМашу Александр Головин привел новую подружку, которая очень похожа на модель. Представляться дама не стала, но знание трендов продемонстрировала – этим летом чаще носят клетку, а не полоску.

«Кадет» Александр Головин вывел в свет новую подругу. Фото предоставлено организаторами.

Елена Старостина удивила смелым декольте и нарядным сарафаном модного серебряного цвета: ассиметричная юбка вернулась из гардероба нулевых. Идеальный вечерний выход продемонстрировала Елизавета Боярская, которая в паре с Евгением Мироновым выступила на Международном фестивале искусств в Клину. Воланы, вставки из гипюра, завышенная талия, высокий воротник – все тренды учтены в ее платье от бренда Yanina Couture.

Елена Старикова и ее смелое декольте. Фото предоставлено организаторами

Средняя стоимость платьев этого модного дома от 30 тыс. руб. – для звезд это вполне себе демократичные цены. Елена Летучая вечерами на вечеринках не мерзнет в кожаном жакете (72 тыс. руб.) и берете Fantome. Очень практично — легко дезинфицировать после поездки в такси, просто протереть спецсалфетками.

Елена Летучая в кожеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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