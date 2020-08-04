2020-08-04T21:55:15+03:00
В мире

Взрыв невероятной силы в Бейруте: половина города разрушена, 30 погибших, 2500 раненых

По предварительным данным, взорвалось портовое хранилище химических веществ
Алексей ОСИПОВ
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Bзрыв разрушил или повредил половину городских зданий. Как минимум, 10 человек погибли, сотни раненыBзрыв разрушил или повредил половину городских зданий. Как минимум, 10 человек погибли, сотни раненыФото: REUTERS
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Взрыв невероятной силы прогремел в ливанской столице, Бейруте. Облако, возникшее на месте взрыва и запечатленное очевидцами, было похоже на ядерный гриб. Камеры мобильных телефонов также смогли зафиксировать мощнейшую ударную волну.

Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентра Фото: REUTERS

Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентраФото: REUTERS

Первоначально сообщалось о серии взрывов, поскольку взрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентра. Отзвуки взрыва были слышны на расстоянии 20 км от города.

Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly

Губернатор города заявил, что взрыв разрушил или повредил половину городских зданий.

Взрыв невероятной силы прогремел в ливанской столице, Бейруте Фото: REUTERS

Взрыв невероятной силы прогремел в ливанской столице, БейрутеФото: REUTERS

Как минимум, 30 человек погибли, сотни ранены. Красный крест сообщает о 2200 пострадавших людях (у Минздрава цифра больше - 2500), среди которых и женщина-дипломат посольства Российской Федерации в Ливане. Ей оказана необходимая помощь.

Взрыв в порту Бейрута.

Среди погибших – генсек прозападной христианской партии «Катаиб», штаб-квартира которой расположена рядом с портом.

Половина города разрушена Фото: REUTERS

Половина города разрушенаФото: REUTERS

Официальные власти сообщили, что на территории морского порта взорвалось хранилище конфискованных химических веществ. Генеральный директор Службы общей безопасности, генерал-майор Аббас Ибрагим сообщил, что в хранилище была помещена большая партия контрабандного нитрата натрия, конфискованного с одного из иностранных судов, зашедших в порт, более года назад.

Красный крест сообщает о тысячах пострадавших Фото: REUTERS

Красный крест сообщает о тысячах пострадавшихФото: REUTERS

Спасательные службы ведут разбор завалов в порту, пожар на месте взрыва до сих пор не потушен.

Храбрый отец спасает своего ребенка во время взрыва в Бейруте.

На месте взрыва побывали премьер-министр Ливана Хассан Диаб и министр внутренних дел Мохаммед Фахми. Глава правительства сообщил, что завтра в стране будет объявлен траур по погибшим.

Бейруте. Облако, возникшее на месте взрыва и запечатленное очевидцами, было похоже на ядерный гриб Фото: REUTERS

Бейруте. Облако, возникшее на месте взрыва и запечатленное очевидцами, было похоже на ядерный грибФото: REUTERS

Израиль отверг свою причастность к взрыву. Какие-либо террористические или иные организации пока не выступали с заявлениями о причастности к атаке на бейрутский порт.

Владимир Путин направил президенту Ливана соболезнования: «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Последствия от взрыва в Ливане.

Нитрат натрия (натриевая селитра) – незаменимое, широко применяемое в промышленности соединение. Применяется как удобрение, в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, а также для получения взрывчатых веществ.

Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.

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Разбиты окна: очевидец заснял момент взрыва из своего дома.

Дома в городе после взрыва в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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