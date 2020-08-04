Взрыв невероятной силы в Бейруте: половина города разрушена, 30 погибших, 2500 раненых
Взрыв невероятной силы прогремел в ливанской столице, Бейруте. Облако, возникшее на месте взрыва и запечатленное очевидцами, было похоже на ядерный гриб. Камеры мобильных телефонов также смогли зафиксировать мощнейшую ударную волну.
Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентраФото: REUTERS
Первоначально сообщалось о серии взрывов, поскольку взрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентра. Отзвуки взрыва были слышны на расстоянии 20 км от города.
Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly
Губернатор города заявил, что взрыв разрушил или повредил половину городских зданий.
Взрыв невероятной силы прогремел в ливанской столице, БейрутеФото: REUTERS
Как минимум, 30 человек погибли, сотни ранены. Красный крест сообщает о 2200 пострадавших людях (у Минздрава цифра больше - 2500), среди которых и женщина-дипломат посольства Российской Федерации в Ливане. Ей оказана необходимая помощь.
Взрыв в порту Бейрута.
Среди погибших – генсек прозападной христианской партии «Катаиб», штаб-квартира которой расположена рядом с портом.
Половина города разрушенаФото: REUTERS
Официальные власти сообщили, что на территории морского порта взорвалось хранилище конфискованных химических веществ. Генеральный директор Службы общей безопасности, генерал-майор Аббас Ибрагим сообщил, что в хранилище была помещена большая партия контрабандного нитрата натрия, конфискованного с одного из иностранных судов, зашедших в порт, более года назад.
Красный крест сообщает о тысячах пострадавшихФото: REUTERS
Спасательные службы ведут разбор завалов в порту, пожар на месте взрыва до сих пор не потушен.
Храбрый отец спасает своего ребенка во время взрыва в Бейруте.
На месте взрыва побывали премьер-министр Ливана Хассан Диаб и министр внутренних дел Мохаммед Фахми. Глава правительства сообщил, что завтра в стране будет объявлен траур по погибшим.
Бейруте. Облако, возникшее на месте взрыва и запечатленное очевидцами, было похоже на ядерный грибФото: REUTERS
Израиль отверг свою причастность к взрыву. Какие-либо террористические или иные организации пока не выступали с заявлениями о причастности к атаке на бейрутский порт.
Владимир Путин направил президенту Ливана соболезнования: «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Последствия от взрыва в Ливане.
Нитрат натрия (натриевая селитра) – незаменимое, широко применяемое в промышленности соединение. Применяется как удобрение, в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, а также для получения взрывчатых веществ.
Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.
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Разбиты окна: очевидец заснял момент взрыва из своего дома.
Дома в городе после взрыва в Бейруте.
ИСТОЧНИК KP.RU