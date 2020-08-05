2020-08-05T00:20:35+03:00
Звезды

«Расстались спокойно»: Адвокат Александра Гордона прокомментировала его развод с молодой женой

Жанна Маргулис пояснила детали развода знаменитой пары
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Для Александра Гордона это был четвёртый брак.Для Александра Гордона это был четвёртый брак.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Шесть лет 56-летний писатель и телеведущий Александр Гордон был счастлив со своей 26-летней женой Нозанин Абдулвасиевой. Для Александра это был четвёртый брак. Для Нозы - первый.

В этом союзе у Гордона родились два сына - 6-летний Александр и 3-летний Федор. Однако в июне Ноза подала на развод. Волею случая, развели Гордона и Абдулвасиеву в день 26-летия Нозы.

- Узнала сегодня из новостей о «тайном» бракоразводном процессе Александра и Нозанин. На то и дана адвокатская тайна, чтобы не болтать, где и что попало о своих доверителях, - говорит kp.ru адвокат Гордона Жанна Маргулис. - Нам удалось сохранить адвокатскую тайну как во время переговоров, так и во время самого судебного процесса. Что касается даты развода, то она была назначена судом, не было никакого умысла в дате развода в день рождения Нозанин.

По словам адвоката, развод был мирным.

- Расстались люди спокойно, словно сели однажды друг напротив друга, поговорили и решили, что так будет лучше. Мое мнение, что этот развод произошел цивилизованней некуда, - говорит адвокат Александра Гордона Жанна Маргулис.

Напомним, со своей четвёртой женой Нозой Абдулвасиевой Александр Гордон познакомился на съемках фильма «Умник». Там Гордон играл главную роль в картине, а Ноза приехала на съёмки, чтобы сделать о нем репортаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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