"Приходилось унижаться": молодая жена Александра Гордона поделилась наболевшим

Александр Гордон шесть лет счастлив с четвертой женой Нозой Абдулвасиевой. Супруги воспитывают сыновей - пятилетнего Александра и двухлетнего Федора. Жена телеведущего по национальности таджичка, но всю жизнь живет в России. На днях девушка поделилась наболевшим.

Ноза Абдулвасиева призналась, что неоднократно становилась жертвой дискриминации в Москве. В такие ситуации молодая жена Александра Гордона попадала при выборе квартиры в аренду.

О своих злоключениях девушка написала в блоге. Поиском жилья занималась она, поскольку Александр все время пропадал на работе. Эти дни Ноза вспоминает с ужасом, потому что постоянно чувствовала негатив из-за своей национальности.

nozaah И немного о больном...

"И немного о больном... Мы с Сашей за шесть вместе прожитых лет успели сменить четыре квартиры. С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее", - начала Ноза.

Обзванивая риэлтеров, она представлялась по телефону своим именем: "И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию, почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности»".

Однажды она не выдержала и сказала, что ее муж ортодоксальный еврей, а она носит хиджаб. После чего бросила трубку.

"После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад... Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!", - заключила 25-летняя жена Александра Гордона.