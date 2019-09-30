2019-09-30T02:09:23+03:00
Звезды

"Приходилось унижаться": молодая жена Александра Гордона поделилась наболевшим

25-летняя Ноза Абдулвасиева рассказала, как трудно ей жить в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ноза Абдулвасиева призналась, что неоднократно становилась жертвой дискриминации в Москве.Ноза Абдулвасиева призналась, что неоднократно становилась жертвой дискриминации в Москве.
Изменить размер текста:

Александр Гордон шесть лет счастлив с четвертой женой Нозой Абдулвасиевой. Супруги воспитывают сыновей - пятилетнего Александра и двухлетнего Федора. Жена телеведущего по национальности таджичка, но всю жизнь живет в России. На днях девушка поделилась наболевшим.

Ноза Абдулвасиева призналась, что неоднократно становилась жертвой дискриминации в Москве. В такие ситуации молодая жена Александра Гордона попадала при выборе квартиры в аренду.

О своих злоключениях девушка написала в блоге. Поиском жилья занималась она, поскольку Александр все время пропадал на работе. Эти дни Ноза вспоминает с ужасом, потому что постоянно чувствовала негатив из-за своей национальности.

nozaahnozaah
И немного о больном...
2652 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"И немного о больном... Мы с Сашей за шесть вместе прожитых лет успели сменить четыре квартиры. С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее", - начала Ноза.

Обзванивая риэлтеров, она представлялась по телефону своим именем: "И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию, почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности»".

Однажды она не выдержала и сказала, что ее муж ортодоксальный еврей, а она носит хиджаб. После чего бросила трубку.

"После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад... Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!", - заключила 25-летняя жена Александра Гордона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Гордон: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Захарова пояснила, почему Лавров полетел в Нью-Йорк, несмотря на отказ в визах части нашей делегации
Все лесные пожары в России потушены
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов
В команде Зеленского считают, что его беседа с Трампом не испортила отношения Киева с Берлином и Парижем
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
После публикации в "КП" СК РФ возбудил уголовное дело из-за изнасилования гражданки ФРГ в Москве
Путин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощи
СМИ: В результате столкновений полиции и протестующих в Гонконге задержаны более 100 человек
"Предметный, конструктивный разговор": Захарова оценила переговоры Лаврова с Помпео
Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Орешкин: Рост доходов россиян будет более 1% до конца 2019 года
AIU продолжает изучать данные из московской лаборатории о российских спортсменах
Американские демократы хотят добиться публикации станограммы разговоров Трампа с Путиным
Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками