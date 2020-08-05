А сами белорусы за Россию или Запад? И пахнет ли в Минске Майданом? Отвечаем на 12 главных вопросов

Уличные митинги, аресты и даже исчезновения кандидатов в президенты здесь случаются почти на каждых выборах Фото: REUTERS

Поразившись обвинениям Лукашенко в адрес Москвы, в редакции «КП» задумались — а что об этом думает народ в Белоруссии? Ведь 9 августа в этой стране выборы президента.

Мы набросали 12 прямых вопросов политобозревателю «Комсомольской правды» Владимиру Ворсобину, который не раз бывал в Белоруссии и сейчас тоже ездит по республике, разговаривает с людьми. И вот что он ответил, наблюдая происходящее у наших соседей изнутри.

1. Почему всегда спокойная Белоруссия вдруг так наэлектризовалась?

- Не вдруг. Да и ничего уж слишком необычного для Белоруссии не произошло. Уличные митинги, аресты и даже исчезновения кандидатов в президенты здесь случаются почти на каждых выборах. Но в 2020 году сложилась неожиданная для Лукашенко ситуация, когда экономический кризис совпал с коронавирусом.

Зарплаты на многих предприятиях тут не высокие - 150-200 долларов. Хотя официальная статистика и считает, что средняя зарплата в Белоруссии - $450. Средняя пенсия – около 11-13 тысяч в переводе на российские рубли.

Белорусы хотя и привыкли молча ждать хорошей жизни, которую им обещает Батька, но раздражение копилось. Крышку с этого котла вышибла недооценка Батькой коронавируса. Если в России словам Лукашенко о тракторе, водке и бане как лучшем лекарстве от вируса, аплодировали, то в Белоруссии они у многих вызвали недовольный ропот. Парад в Минске 9 мая - в самый пик пандемии - усилил эффект: пошли разговоры, что властям плевать на здоровье людей. А ближе к лету начали муссироваться слухи о богатстве семьи президента и тратах из госказны на главу государства. И рейтинг Лукашенко в интернет-опросах рухнул до 3% (что, конечно, не отражает уровня поддержки среди всего населения, но звонок неприятный). После чего все соцопросы в Белоруссии были, по сути, запрещены.

2. Зачем Лукашенко обвиняет во всем Москву? Эта линия популярна в народе? Дает ему очки?

- Никогда раньше Лукашенко не строил предвыборную стратегию на угрозе с Востока. И он не столь наивен, чтоб рассчитывать извлечь из нее какую-то пользу. Белорусам четверть века внушалось, что Россия – непутевое государство, которым правят олигархи и бандиты, но антироссийских настроений пропаганда создать не смогла. Думаю, что Лукашенко начали докладывать пугающую информацию о настроениях в народе, и белорусский президент осознал возможность повторения в его стране украинского сценария. Стихийного Майдана или госпереворота с помощью иностранных наемников. Тут интересна и всерьез обсуждаемая в Белоруссии версия, что кто-то влиятельный в окружении Лукашенко явно ведет сложную игру, провоцируя Батьку на публичный конфликт с Москвой.

Никогда раньше Лукашенко не строил предвыборную стратегию на угрозе с Востока Фото: REUTERS

3. Чего белорусы хотят от России?

- Отношения с Россией в Белоруссии считаются делом темным и запутанным. Люди так давно наблюдают, как Лукашенко то ссорится, то мирится с Москвой, что уже бросили надежду в этом разобраться.

К тому же в народе считается, что помощь из России просто не доходит до простых людей. И когда россиянин в Минске начинает пенять белорусам, мол, мы вас тут кормим, то ему обычно «прилетает» ответ: «Если кормите, то почему мы голодные?»

4. Что в Белоруссии думают о Союзном государстве?

- По той же самой причине ничего определенного. Большинство белорусов на первом этапе восприняли проект на «ура», но со временем поняли – что это все больше становится похожим на фикцию. Местные сторонники Союзного государства сильно критикуют Лукашенко за то, что именно он саботирует договор и подозревают чуть ли в вербовке Батьки Западом.

B Белоруссии уже выросло поколение, которое скорее смотрит на Варшаву и Вильнюс, чем на Москву и Питер Фото: REUTERS

5. Готовы ли белорусы жить с Россией как в Евросоюзе - с единой валютой, таможней, парламентом, но без упразднения собственных государств.

- Если бы этот вопрос сейчас поставили на референдум, то голоса бы, скорее всего, поделились почти поровну. Но в Белоруссии уже выросло поколение, которое скорее смотрит на Варшаву и Вильнюс, чем на Москву и Питер. Это связано еще и с тем, что в последнее время все больше белорусов уезжает работать в Европу, чем в Россию.

Здесь популярна идея дружбы с Москвой, но на безопасном расстоянии. В основном - из-за стремления к другой модели экономики и демократии - «как в Европе». Российская (тут сказывается многолетняя пропаганда внутри Белоруссии) – считается неэффективной и коррумпированной.

Другими словами – часть Белоруссии готова делиться суверенитетом скорее с Западом, чем с Москвой.

А идея полного вхождения Белоруссии в Россию вряд ли наберет больше 10% голосов. Подавляющее большинство белорусов не готово отказаться от своего государства.

9 августа страна будет выбирать президента Фото: REUTERS

6. Не боятся ли белорусы повторить путь Украины?

- Удивительно, но нет. Среди многих белорусов сильно убеждение (тут это слышишь везде) «Хуже уже некуда!». Войны опасается старшее поколение и возможно, та загадочная часть общества, которая всегда молчит. Впрочем, государственная пресса сейчас только и говорит об этой угрозе, но в Белоруссии люди (почти как в позднем СССР) уже привыкли не доверять госпропаганде.

7. Насколько Белоруссия сегодня похожа на Украину перед Майданом?

- Очень похожа. Как известно, все революции вольно или не вольно организовываются самими властями. На этот страшный путь, похоже, и поворачивает на наших глазах Лукашенко. Его сторонники оказались дезориентированы враждебными заявлениями Батьки против России. А его противники абсолютно уверены в будущей фальсификации выборов, и считают любой их исход, кроме их победы – беззаконием.

На Украине сработала та же электоральная бомба – Янукович внезапно сам пообещал стране разворот от России к Западу. А получив Майдан, попытался жестко его подавить. И это взорвало страну. Украинская же элита с удовольствием президента сдала.

Лукашенко в своем предвыборном обращении к народу тоже пообещал жестко подавить протест. И поднял тему предательства, «за которое будете отвечать на том свете». Это явно адресовано белорусской элите и прежде всего силовикам, от которых, очень вероятно, сразу после выборов 9 августа и будет зависеть – кто станет президентом Белоруссии.

Лукашенко в своем предвыборном обращении к народу пообещал жестко подавить протест. Фото: REUTERS

8. Как Запад - Польша, Литва, США, ЕС работают с мнением белорусов?

- То что западные фонды работают с общественным мнением в Белоруссии – здесь ни для кого не секрет. На финансирование программ по «демократизации» страны они тратят миллионы долларов. Большая часть этих денег идет на поддержку партий, гражданского общества и СМИ. (Интересно, что гранты получают и госорганизации – библиотеки, больницы). Причем, под контролем белорусских спецслужб и самого Лукашенко, который, похоже, не видит в этом ничего предосудительного.

9. Ведется ли такая работа со стороны России?

- Если Запад имеет возможность спонсировать партии, СМИ и общественников, то Россия похоже, даже не рискует занятья тем же самым. Как говорят местные политологи: «Позиция Лукашенко проста – «Я единственный пророссийский политик в Беларуси, все остальные будут сидеть».

Белорусы хотя и привыкли молча ждать хорошей жизни, которую им обещает Батька, но раздражение копилось Фото: Владимир ВОРСОБИН

10. Есть ли в Белоруссии пророссийские политики, партии, настроения?

- Это не специфика Беларуси. В странах СНГ пророссийские политики, как ни удивительно, явление редкое. И, думаю, это связано с внешнеполитической позицией самой России. Москва обычно не рискует вести «двойную игру» с властями бывших советских республик и не поддерживает там пророссийскую оппозицию. Выращивать лояльных России политиков, финансировать местные СМИ Москва считает делом хлопотным, затратным, да и бесполезным (к тому же любая попытка получения от российского государства, с его то безумной бюрократией, денег – верный путь к русофобии).

11. Есть ли давление, запреты на русский язык, телеканалы, символы?

- В Минске можно прожить месяц и ни разу не услышать белорусскую речь, поэтому «давить» тут не кому. Это очень похоже на какую-нибудь российскую национальную глубинку - где абсолютно все на русском языке и лишь пара передач и газет на местном. Точно так же здесь транслируются и российские телеканалы – в них местные монтируют новостные, рекламные блоки и выдают в белорусский эфир. Правда, особо острые сюжеты о самой Белоруссии из полит-шоу Соловьева или Скабеевой здесь вырезают...

А вот, например, с георгиевской ленточкой в Белоруссии сложно. Она под неофициальным запретом. После русской весны в Крыму и Донбассе по негласному распоряжению властей ее стали считать в Белоруссии «символом сепаратистов». К 2020 году георгиевская лента из Минска почти исчезла. Причем если пройтись с ней по городу, то скорее сделают замечание не милиционеры, а «бдительные» граждане.

12. Много ли в Белоруссии националистов? Чего они требуют и насколько влиятельны?

- Немного. По разным подсчетам 3-5% населения. Причем их политический оплот БНФ (Белорусский народный фронт) давно растерял свое могущество. Когда-то националисты требовали жесткой языковой политики, но поддержки населения не получили. Кроме того, часть лидеров националистов недавно сделали парадоксальные заявлениями, осторожно выступив за ... Лукашенко. Видимо, считая, что от коварной Москвы страну может защитить только он - теперь уже самый антироссийский политик Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин рассказывает, почему накануне выборов президента белорусы вдруг забыли о своем знаменитом смирном характере (подробности)

Кандидат в президенты Светлана Тихановская - о задержании белорусскими властями 33 россиян: Сделали хуже себе, а не России

Жена арестованного блогера, претендующая на главный пост в Белоруссии, рассказала спецкору «КП» Владимиру Ворсобину - что ждать в случае ее победы (подробности)