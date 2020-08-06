"Можно переложить вину на другого": свидетель озвучил неожиданные данные о ДТП с Михаилом Ефремовым

Свидетель заявил, что видел за рулем именно Михаила Ефремова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде Москвы на очередном заседании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова впервые свидетель заявил о том, что своими глазами видел, как именитого артиста выводили выводили с водительского сиденья из машины сразу после аварии. Более того, этот же очевидец рассказал о пострадавшей женщине.

Долгожданная сенсация в суде. Свидетель заявил, что видел за рулем именно Михаила Ефремова. Дело в том, что молодой человек чуть не попал в аварию с джипом актера за пару минут до рокового ДТП. Парень рассказал, что водитель его подрезал.

"Мне показалось, что человек за рулем очень дерзко, по-хамски себя вел, вылетел на третью полосу, хотя места было много. Я ему сигналю, а он не реагирует. Было желание догнать, посмотреть, кто это. А чуть дальше, возле здания МИДа я увидел, что этот автомобиль врезается в другую машину. Несколько человек открыли дверь джипа и вывели водителя на газон. Я видел его со спины. Все начали говорить: «Ефремов, Ефремов!». Я стал снимать на телефон, тут Ефремов подошел к нам и спросил у моего друга сигарету", - заявил свидетель Владислав Женжебир.

По его словам, зрение у него хорошее и в том, что за рулем был именно Ефремов, он не сомневается. "Я узнал его впоследствии. Не то, чтобы он вышел, улыбнулся, и я такой: «О, это Ефремов!». Но потом мы общались очень близко. Мой друг даже сказал ему: «Ну ты чего, ты нас чуть не убил?». Однако, в момент ДТП мне показалось, что свидетели также открыли пассажирскую дверь. Мне показалось, я подумал, там кто-то есть, но кажется, никто так и не вышел из машины", - продолжил свой рассказ мужчина.

Он также отметил, что сначала не понял, почему всех так заинтересовал таинственный пассажир в машине, и передал свой разговор со следователем. "Я спросил: «Почему все так хотят найти второго человека?». Он мне объяснил, что так можно переложить вину на другого человека", - подчеркнул мужчина.

Когда следователь сообщил очевидцу про пассажира, он, по его словам, стал искать его на видео. "И действительно, в одном из своих же видео с места ДТП я потом увидел рядом с Ефремовым женщину. Она держалась за голову, терла ее, как бывает после удара. Я подумал, что она может быть той самой пассажиркой. Но это только предположение", - заверил свидетель.

Второй адвокат актера Елизавета Шаргородская попыталась, было, упрекнуть свидетеля Женжебира в домыслах и путанице в показаниях. Но парень держится очень уверенно.

"Да я Ефремова вообще не знал до этого. Актер он, не актёр, - говорит свидетель. - Мне показывают фото, но я его не знаю. Фильмов с ним я не видел, я много лет жил не в России".