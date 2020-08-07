Вопрос дня: А на ком бы нам еще сэкономить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег СМИРНОВ, экс-заместитель министра гражданской авиации СССР:

- Проблема очевидная - для ученика пятого класса. Излишние расходы - это зарплаты госчиновников. Какого ляда депутат и министр получают зарплаты в 600 тысяч рублей? Чем они обоснованы? Министрам надо сделать зарплату не выше среднего по стране. И ввести балльную систему: чтобы глава Министерства промышленности, например, наладил выпуск отечественной электротехники, и вот тогда ему можно сделать двухпроцентную надбавку. А то они получают колоссальные зарплаты без реального результата по своим направлениям.

Олег СИРОТА, глава Союза сыроваров России:

- Я бы сэкономил на тех, кто занимается распределением средств для реальных крестьян. На огромном количестве посредников: их бы «упростить» - и все. Были бы нормальные прямые кредиты - мы бы жили не тужили. Но рядом с нами, производителями, масса тех, кто непонятно чем занимается. У нас масса чиновников, которые из года в год переписывают прежние программы и постановления.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Надо знать бюджет Совета Федерации - у нас рачительно расходуются средства. Да, многие такие сокращения воспримут с восторгом. Но вопрос в том, какие именно статьи сокращаются. У нас, например, весьма скромные кабинеты - кто был, тот подтвердит. А что будет, если сократят статьи по работе с регионами или международной деятельности? Это же пойдет в ущерб работе Совета Федерации, а значит, и стране! Если урезать, как в кризисной ситуации, - тогда вообще всех. Кстати, в 2015-м уже были на 10 процентов сокращены зарплаты членов Совфеда.

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства РФ:

- Нельзя экономить на селе - это опасно для государства. Не стоит сокращать расходы на образование, медицину и науку. И ведь все траты расписаны по статьям, все имеют обоснование. Если экономить на одном направлении, не факт, что выиграешь на другом. Статьи расходов одна в другую не перетекают. Вот ремонт здания министерства сейчас секвестируют, а лет через пять на это раза в два больше придется тратить.

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник запаса ФСБ:

- Я бы сократил расходы на парламент. Пустая, лишняя структура в стране. На мой взгляд, там одна говорильня. Депутаты на местах должны работать - как работали депутаты Верховного Совета в Советском Союзе, а не получать квартиры, машины и кабинеты в Москве.