«Это точно украинский почерк!»: В провокации с россиянами в Минске задействовали «украденную личность»

Жительница Донбаса Лариса Паренчук: "Видимо, чтобы сделать провокацию поярче, они выбрали человека, занятого в туризме с локацией в Донецке".

«Саша, мне пишет женщина, которая узнала себя на фото в вашем материале», - написал мне подписчик в мессенджере Телеграм. Речь шла о Ларисе Николаевне Самариной, которая в этой многоходовке якобы отвечала за логистику группы россиян. Она представлялась то сотрудницей российского посольства в Турции, то менеджером «Роснефти». И даже прислала по почте свой бейджик с фотографией – дескать, буду встречать вас в аэропорту Стамбула.

- Эта фотография из моего действующего украинского загранпаспорта, - взволнованным голосом говорит мне Лариса Паренчук, жительница Донецка. – Я три минуты назад увидела ее в соцсетях. Мне Фейсбук прислал предупреждение, мол, ваша фотография, возможно, использована кем-то. Пошла по ссылке, читаю, и теперь не понимаю, что мне нужно делать. Мне нужно приезжать в МГБ или вылетать в Москву? Я физически нахожусь в Донецке, я действительно директор туристической компании, которая зарегистрирована на Украине. В Донецке, в связи с карантином, обстоятельствами, я не веду эту деятельность. Более того, я уже давно не веду эту деятельность, практически с начала войны. Но столько наплетено – что я и сотрудник консульства, и туризм, и все на свете. Честно, у меня сейчас паническая атака.

Лариса Паренчук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как вы думаете, почему выбрали вашу фотографию?

- Я постоянно живу в Донецке, но, так или иначе, так как вся моя жизнь была связана с туризмом и путешествиями, я очень много путешествую по миру. Но в периоды войны, самые трудные периоды, я находилась в Донецке, потом была возможность уехать, я какое-то время жила в России, а весь прошлый год в турецком курортном регионе Мармарисе. Почему меня вдруг приплели к Турции, к Стамбулу? Я не участвую ни в каких - ни в левых, ни в правых - движениях, я человек с активной жизненной позицией, но в то же время живу в Донецке, спокойно здесь нахожусь.

- Аполитичны?

- Нет, у меня есть своя точка зрения, я дитя Советского Союза, я не случайно живу в Донецке, хотя все говорят: что ты там делаешь? Это место моей силы, это моя Родина. Я взрослый человек, и свои принципы есть.

- А что за фирма у вас туристическая?

- Туристическая компания «AClass». Но с 14-го года на Украине я прекратила всю деятельность, в том числе - налоговую. В Донецке я ее тоже не веду, потому что перспектив нет, люди в большинстве своем невыездные, плюс карантин. В период моей активной деятельности я была публичным человеком, и фотографии с моим участием могли появляться в Сети. Видимо, чтобы сделать провокацию поярче, они выбрали человека, занятого в туризме с локацией в Донецке. Потому что на Украине все, что связано с именем Донецк, у них это вызывает… Ну, как красная тряпка для быка. То есть это явно носит провокативный характер, я теперь это вижу очевидно. И это омерзительно. Потому что это абсолютно почерк украинских товарищей, которые сначала используют людей вслепую, а потом лицемерно их же… Как говорится, воткнут нож и наблюдают, как кровоточит рана.

Напомним, что 29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина, которых сразу же окрестили частью отряда ЧВК «Вагнер». Парней обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках», однако проверка российских правоохранительных органов показала, что граждане РФ всего лишь хотели подзаработать на охране за рубежом. И даже не в Белоруссии, а в другой стране. Минск должен был стать перевалочным пунктом.

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