Мария Колесникова Фото: Владимир ВОРСОБИН

В четверг белорусская оппозиция в уличных «митинговых боях» неожиданно одержала тактическую победу. Изящно обхитрив власти в, казалось бы, безнадежной ситуации.

Еще утром противники Лукашенко были близки к панике.

Митинг-концерт в парке Свободы, в честь которого по всей республике весели афиши с перечислением известных белорусских рок-групп, был за сутки до шоу... отменен. Сцена и парк срочно понадобились для празднования годовщины железнодорожных войск.

Шокированные таким коварством, оппозиционеры ночью, как говорят, в сердцах попытались даже поджечь сцену, но поняли – любое резкое движение и их кандидата Тихановскую с превеликим удовольствием снимут с выборов.

Власти даже специально напомнили об этом - утром была задержана глава штаба Тихановской Мороз. Оказалось, для профилактической беседы. Предупредили - не стоит будить зверя...

По Минску прогулялась протестная толпа Фото: Владимир ВОРСОБИН

И тут между Лукашенко и командой Тихановской развернулась тонкая шахматная игра.

Штаб оппозиции заявил, что отменяет концерт. Но заметил однако, что Тихановская как обычный гражданин прогуляется по городу и посетит выставку под открытым небом у кинотеатра «Украина» ровно в 19.00. Имеет, мол, право.

Власти приняли вызов. Окружили кинотеатр турникетами, отменили выставку и организовали там... детский концерт. Даже привезли туда легендарный ансамбль «Песняры»...

Оппозиция протрубила сбор. И к семи часам на маленькой площадке теснились до 10 тысяч экстренно съехавшихся «революционеров». (Кстати, нанятые властями диджеи детского праздника оказались предателями – они включили Цоя «Перемен требуют наши сердца», за что потом … были задержаны)

Все ждали Тихановскую. Милиция - чтобы запротоколировать факт несанкционированного митинга и повод для снятия кандидата. Митингующие - чтобы снова восхититься смелостью домохозяйки Светланы – местным символом перемен.

Оппозиция сыграла хитро. Тихановская приехала, помахала издалека митингу и исчезла. А ее соратница – Мария Колесникова - подошла к милиционерам, и не прогадала - те, видимо, ожидая Тихоновскую, растерялись - и на митинг ее на всякий случай не пустили (тем самим избавив ее от правонарушения). Та пожала плечами и пошла домой.

За ней с лозунгами, аплодисментами, и под приветственное гудение машин, двинулась по улицам и проспектам вся протестная армада. Напоминая собой ежесубботний Хабаровск. Точнее его рафинированный вариант. Потому что белорусские «революционеры», как выяснилось, ходят только по тротуарам и дорогу пересекают аккуратно на зеленый свет. И только по «зебре».

Колонна безнаказанно дошла до Драмтеатра.

И хотя в районе был тут же вырублен интернет, в округу съехались автозаки, было уже поздно – митинг «выстрелил» и растворился.

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