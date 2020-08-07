Боится тюрьмы и надеется на чудо: эксперты расшифровали рисунок Ефремова из зала суда

Рисунки Михаила Ефремова расшифровали специалисты Фото: Иван МАКЕЕВ

Заседание, на котором Михаил Ефремов всю дорогу рисовал и писал стихи, выдалось для актера крайне напряженным. В этот день на суде впервые выступил свидетель, заявивший, что своими глазами видел звезду за рулем Гранд Чероки (этот момент, как ни странно, долгое время вызывал сомнения), а кроме того, Ефремову наконец показали видеозаписи, где очевидцы и даже сотрудники полиции, не стесняясь, кроют его трехэтажным матом. О переживаниях обвиняемого лучше всяких слов рассказали его рисунки, которые для "Комсомолки" расшифровали специалисты. Их выводы оказались очень любопытными.

Рисунок Михаила Ефремова - решетка, пирамида, кремль и заяц-злодей. Фото: группа в соцсетях "НеМалахов".

- Решетка - это, конечно, страх тюрьмы, - уверена психотерапевт и телеведущая Инна Чудинова. - Он чувствует себя, как загнанный зверь: еще не услышав приговор суда, представляет себя осужденным. Однако, над решеткой и сбоку нарисованы два шарика. Полагаю, их Ефремов ассоциирует с собой. Это попытка выбраться из ситуации, убеждение, что он не виноват или избежит наказания. Возможно, надеется на провидение судьбы или божью волю - об этом говорит фигурка с крыльями, похожая на ангела или птицу-феникс.

Другой говорящий объект на рисунке - треугольник, вокруг которого много зарисованных мелких кружков.

- Это его представления о людях вокруг - их много и они темные. Возможно, это люди в погонах, которые хотят его посадить, - продолжает психолог. - Сам Ефремов - большой, белый и наполненный. С другой стороны, это можно расшифровать, как пирамиду, олицетворяющую заговор вокруг него. Не исключено, что актер начал верить в какую-то конспирологическую версию его ДТП. Страшного зайца над решеткой я понимаю как государственную машину, аппарат власти, который точно не желает добра. Руки (или лапы?) расставлены, вместо улыбки оскал - он точно хочет захватить автора. Кстати, еще один символ власти - кремль, на котором одна звезда и шарики. Это говорит о том, что происходящее воспринимается как трагикомедия, фарс. Возможно, он считает ситуацию травлей за свои политические взгляды.

Однако, есть в художествах Михаила Ефремов и надежда на светлое будущее, вера в чудо. Об этом, по мнению эксперта, говорит позитивная фигурка человечка в профиль. "Он словно думает, что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете", - отмечает эксперт. При этом расположение рисунка в самом углу листа на маленькой площади говорит о том, что Ефремов прячет свои чувства и боится высказать самые сокровенные мысли.

За многочасовое заседание Ефремов сделал множество рисунков, но блогеры смогли разглядеть лишь один. Фото: группа в соцсетях "НеМалахов".

Также с зарисовками знаменитого подсудимого ознакомился графолог Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор Московского регионального социально-экономического института. Он считает, что в рисунке отображается язык подсознания и метафорическое видение ситуации.

- Верхняя часть по горизонтали ограничена, с левой стороны этот брусок поддерживается еще одним бруском - это напоминает перекладины шлагбаума. Но в любом случае, движение вверх ограничено - оно закрыто, - говорит Дмитрий Смыслов. - Правая сторона - будущее - радостный, праздничный Кремль с шариками. Почему-то башня Кремля в полоску. С точки зрения автора, это предвосхищение праздничного восприятия происходящего со стороны власти.

С левой стороны (прошлое) - изображение летящего усмехающегося зайца в черных очках. Заяц явно падает. Дополняет ощущение падения камень на решетке в левом нижнем углу и камни около решетки, видимо, также в процессе падения. Некий персонаж с большим клювом по центру рисунка несет геометрическую фигуру - это внезапная ситуация, "подарочек". Наконец, внизу по центру расположена пирамида: это символ тайны, знака Судьбы, вокруг которой расположены восемь защитных кружков.

По словам эксперта, рисунок получился напряженным, рука автора сильно напряжена.

- В состоянии напряжения человек чаще всего склонен видеть ситуацию прямолинейно. Отсюда, в целом, метафора рисунка - переживание некоторой тяжелой ситуации, в которой он воспринимает себя в качестве падающего зайца-злодея, - отмечает графолог. - Но автор склонен более переносить ответственность за произошедшее на других или на обстоятельства. Он осознает ситуацию временной подвешенности и падения, но при этом надеется на некоторые, загадочные обстоятельства или возможности.

Напомним, на этой неделе прошло уже три заседания по громкому делу, следующее слушание состоится 11 августа. Адвокаты с обеих сторон уверены, что при таком темпе приговор обвиняемому могут вынести уже в конце месяца. Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет за решеткой, но не исключено, что срок будет условным.

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