Михаил Ефремов не узнал себя на видео с места ДТП и рассказал о раздвоении личности

В суде Ефремов был в черной кепке с надписью Non Grada - "не оцененный" Фото: Иван МАКЕЕВ

Во второй день судебных слушаний по аварии с участием Михаила Ефремова в Пресненском суде после обеденного перерыва все смотрели кино. Ну как кино. Показывали записи с места смертельного ДТП. Все участники процесса столпились возле судьи, так как телевизор стоял перед ней, и прилипли к экрану.

На всех видео, которые были обнародованы во время судебного заседания по делу о смертельной аварии с Михаилом Ефремовым, актер невнятно мычит что-то на камеру. Полицейские костерят звезду, на чем свет стоит. От отборного мата звенит в ушах.

Адвокат Эльман Пашаев улыбается и потирает руки: "Тут столько материала на административку!". Правда, тут же грустнеет, когда видит, в каком состоянии предстал его клиент.

На видео сотрудники полиции проводят процедуру освидетельствования Ефремова на месте ДТП. Актер дует в трубочку. Старается, но получается у него из ряда вон плохо. "Дуем, дуем, дуем, еще, еще! Вот. Товарищи понятые, зафиксируйте, обнаружено 0,142 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - радуются стражи порядка..

Адвокат Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

Но, как оказалось, этого очень мало. "Да что он там дул-то, ерунда! Михаил Олегович, обхватывайте, до щелчка, непрерывно дуйте. Дольше надо! Ну Михаил Олегович, не получается у нас с вами!", - подбадривают актера сотрудники ДПС.

Ефремов весь в растрепанных чувствах. "Я виноват, - с трудом выговаривая слова, говорит на видео артист". Эти кадры, предоставленные суду сотрудниками ДПС, показывают впервые.

"Михаил Олегович, ваш показатель алкоголя укладывается в норму - 0,16. Поэтому предлагаем вам пройти повторное медосвидетельствование, сдать анализ. Не против? Сейчас тогда к доктору поедем", - обратились к Ефремову полицейские.

Записи с места смертельного ДТП

На видео Ефремов очень пьян, но куда-то торопится. "Давайте, я сейчас заплачу вам деньги и уйду. Товарищ майор!", - произносит Ефремов.

"Да у вас допустимая норма, нужно медосвидетельствование... Я вам говорю, до-пус-ти-мо! Допустимо. Алкоголь не установлен, а мне говорят - установлен. Паш, че за фигня? Да идите вы все в пень! Пишите сами!". - не выдерживает страж порядка.

Другие кадры не менее захватывающие. "Что пили, Михаил Олегович?" - спрашивает сотрудник полиции. "Эммм..." - "Все, что горит?" - "Эммм..." - "Вы сейчас как, выступаете?" - "Эммм..." - "А где проживаете?" - "Эммм... Чего?".

После киносеанса адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский спрашивает разрешение обратиться к Ефремову. Судья дает добро. "Михаил Олегович, вы узнаете себя на этих кадрах?" - "С трудом". - "Но это вы или не вы?" - "Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню".

Михаил Ефремов не узнал себя на видео с места ДТП и рассказал о раздвоении личности

Отметим, Мистер Хайд - персонаж готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Произведение рассказывает о раздвоении личности главного героя. Одна из этих личностей - порядочна и невинна, другая - зла и распутна. Мистер Хайд - это альтер эго доктора Джекила.

"У меня тоже есть вопрос", - высказывается адвокат Анна Бутырина, экс-коллега Пашаева, которая теперь выступает против него в суде.

Но Михаил Олегович внезапно заявил: "Я не буду вам отвечать".

Группа поддержки Ефремова Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, в суде Ефремов сидел в черной кепке с надписью Non Grada - "не оцененный".. Хотя актеру сейчас больше подошло бы Non Grata - "нежелательная личность", например, тот, кто грубо нарушает закон.

Стоит отметить, что во время заседания артист рисовал, но старательно прикрывал лист кепкой и стоящей перед ним бутылочкой газировки. А закончив, складывал лист вдвое рисунком внутрь, чтобы никто не увидел.

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