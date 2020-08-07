"Здания превратились в мелкую крошку": Руководитель миссии рассказал, в каких условиях работают российские спасатели в Бейруте

Сильный взрыв в Бейруте превратил строения в каменную крошку. Фото: REUTERS

Российские спасатели, прибывшие в Бейрут, ведут разборы завалов и поиск жертв чудовищного взрыва, произошедшего в морском порту и разрушившего большую часть ливанской столицы.

В эфире Радио «КП» руководитель миссии, зам. начальника ГУ Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов рассказал о специфике работы в Ливане:

- Основная сложность – очень масштабные завалы. Высотные здания, искореженный металл, очень много машин, контейнеров. Вся эта специфика, а также характеристики большого взрыва, обеспечили соответствующие разрушения, здания превратились в мелкую крошку.

Очень большие площади, большая высота завалов, поэтому применяется и крупногабаритная техника, но, в основном, работа ведется вручную.

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба под руководством начальника Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ливана. Нам определили зону работы. Первый этап ее – это, конечно, поиск погибших и пострадавших. В нашей зоне ответственности работает порядка 18 человек, с нами рядом - французская группа спасателей и группа спасателей Ливана. Вообще работы по разбору завалов здесь будут проходить, по моим оценкам, не один год.

Мы никогда не говорим, что под завалами находятся люди, пока не извлечем оттуда либо погибших, либо пострадавших. Работают кинологи. Площадь проведения работы сначала оценивают беспилотные авиационные системы. Затем идут кинологические расчеты. Мы привезли с собой 5 обученных, натренированных именно на поиск людей собак. А затем уже работают спасатели, там, где подала сигнал собака. За вчерашние сутки мы нашли тела троих погибших.

Российская группа спасателей состоит из более чем 100 человек (5 расчетов). Такое же количество спасателей прибыло из Франции. Здесь достаточно сил и средств, чтобы проводить спасательные работы.

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