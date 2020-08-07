Путин и Лукашенко договорились наказать виновных

Александр Лукашенко и Владимир Путин на заседании глав стран-участниц ШОС, 2019 год. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали то, что должно было произойти сразу после задержания 33 россиян на территории Белоруссии. Тем не менее разговор двух президентов по поводу странной истории произошел только спустя 8 дней.

Пресс-служба Кремля сообщает, что наряду с «актуальными двусторонними вопросами» был «проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан, выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

При этом Владимир Путин подчеркнул, что «российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».

Сообщение белорусской стороны более подробно. Минское агентство БЕЛТА извещает, что это именно Путин позвонил Лукашенко, а кроме задержанных говорили еще и о «противодействии пандемии COVID-19 в двух странах, выработке вакцины для борьбы с этой инфекцией».

Кроме этого «главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси». А в разговоре о задержанных россиянах «было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности».

Кто именно в этой ситуации может быть назван виновным, Минск не сообщает, но разговор двух президентов в таком ключе дает надежду, что все задержанные уже в ближайшее время будут освобождены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

«Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию. Расследование Александра Коца (подробности)

Мария Захарова: Кто рискнул положить на стол Лукашенко эту статью из «Комсомолки»?

Представитель МИД России порассуждала - откуда черпает информацию президент Белоруссии (подробности)