Первыми вакцину от коронавируса в Москве получат врачи и учителя

В первую очередь добровольно привиться от коронавируса смогут учителя и медработники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Департамент здравоохранения Москвы совместно с Министерством здравоохранения России после официальной регистрации проведет пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Об этом "КП" сообщили в Депздраве столицы.

"Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь — медицинским работникам, учителям, тем кто регулярно контактирует с населением, - заявили в ведомстве. - Это абсолютно добровольно, каждый самостоятельно принимает решение об участии в программе".

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ряд медицинских работников и чиновников в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной, которая на данный момент еще не зарегистрирована. Ее разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России).

Испытание вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра имени Гамалеи в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Фото: Минобороны/ТАСС

Между тем, регистрация нового препарата ожидается по предварительной информации уже на следующей неделе. Возможность испытаний вакцины в Москве подтвердил и мэр столицы Сергей Собянин.

"Центр имени Гамалеи очень хорошо провёл клинические испытания и получил практически готовую вакцину, - ранее сообщил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде". - Мы ведем консультации, чтобы начать уже постклинические испытания в Москве. То есть в ближайшее время Минздрав зарегистрирует эту вакцину и начнётся ее производство. Сначала - опытное, затем - промышленное массовое. Надеюсь, в сентябре-октябре-ноябре сможем получать все больше вакцин для прививок".

По его словам, это поможет решить проблему со снижением иммунитета у москвичей и роста заражений COVID.

"Но большинство, хочется верить, останутся защищёнными от коронавируса собственным иммунитетом, - сказал мэр. - Все это позволит нам пройти сложный период. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки".

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