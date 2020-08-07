Украина - это не клоуны, а организованный и мотивированный враг

Мы имеем дело с большим, хорошо организованным и очень мотивированным врагом. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Расследование Александра Коца, о том, что вся «минская история» с задержанием 33 российских граждан была от начала до конца режиссирована и проведена украинскими спецслужбами, вызывает очень тяжелое и смешанное чувство.

Главный мотив – досада. Досадно даже не то, что нас переиграли враги. Это как раз дело житейское. Война, даже если она необъявленная, остается войной. Из одних побед она состоять не может.

Но есть отчетливое чувство досады на нашу невесть откуда взявшуюся великодержавную спесь. Мол мы – супердержава, с которой и Америке приходится считаться, Третий Рим, народ-победитель. А украинцы – это такие странные люди, которые только и умеют, что митинговать и говорить на смешном языке. Этому же нас шесть лет учит условный «телевизор»?

А это не так. Там – такие же русские люди, как и мы. Очень упрямые, очень умные и очень злые.

Относиться так к русским, только потому что них другого цвета паспорта и живут они в 40 километрах западнее российского Белгорода – глупо и неосмотрительно. Если уж на то пошло, то и пресловутые бандеровцы воевали с советской властью вплоть до середины 50-х годов. И воинские части, которые ловили их по карпатским лесам, относились к бандеровцам со всей возможной серьезностью, как к умному, опасному и беспощадному врагу.

Врага вообще нужно уважать. Вам это скажет любой, кто был на войне.

Откуда вообще взялось это пренебрежение украинскими спецслужбами?

Они вообще-то

- Организовали государственный переворот в 2014 году

- Беспощадно подавили русское движение на юго-востоке Украины

- Уничтожили, выдавили из страны абсолютно всех русских политиков и активистов

- Они контролируют Зеленского, не позволяя ему никакого сколько-нибудь существенного изменения украинской внутренней и внешней политики

- Они организовали диверсии в Крыму. Убили Мозгового, Дремова, Моторолу, Гиви, Захарченко - ВСЕХ известных героев Донбасса.

И теперь выясняется, что именно СБУ организовала провокацию в Минске, в результате которой мы стоим на пороге полного разрыва.

Пора уже прекратить изображать Украину в виде клоунов из телевизионных шоу. Может быть, с точки зрения военной пропаганды это и неплохо. Главное только – чтобы те, кто занимается у нас западными окраинами России, сами вдруг в какой-то момент не поверили в то, что решения в Киеве принимают карасевы и ковтуны, на которых достаточно прикрикнуть, чтобы они «знали свое место».

Хватит уже кривляться и надувать до бесконечности щеки от собственной значимости. Мы имеем дело с большим, хорошо организованным и очень мотивированным врагом.

Эту простую и очевидную логику диктуют все шесть лет войны в Донбассе.