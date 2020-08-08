Захарова заявила, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией со стороны "третьего государства"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства.

В Минске 29 июля задержали 33 россиян, которых спецслужбы обвинили в попытке "дестабилизировать ситуацию" в Белоруссии накануне выборов. Хотя у задержанных при себе не было ни оружия, ничего, что запрещено законом, только одежда и предметы личной гигиены, а сами они утверждали, что в Минске проездом и вообще направлялись в Латинскую Америку.

Несмотря на отсутствие серьезных доказательств, объявили об аресте задержанных.

- Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю, как минимум,- сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что это задержание пытались подать чуть ли ни как провокацию со стороны России, якобы арестованные - наемники и вообще их цель была не в Латинской Америке а здесь, в Белоруссии.

- А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов,- сказала Мария Захарова.

Она не стала уточнять, о какой стране речь.

Но на своей странице в Facebook она привела ссылку на расследование Александра Коца на сайте kp.ru, где есть доказательства, что задержанных в Белоруссии попросту "использовали втемную" спецслужбы Украины. Пообещали подработку, затем внезапно пропадает персонаж, с которыми россияне вели переговоры. Оказалось, что и билеты для них покупали во Львове.

Украинские власти тоже вскоре обозначились в этой истории, вышли на связь с коллегами из Белоруссии и попросили передать им россиян.

- По прогнозу сегодня в Минске +27 и переменная облачность. Думаю, будет жарче, с грозой и не без осадков,- написала у себя в соцсетях Мария Захарова после того, как вышла статья Коца.