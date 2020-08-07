Пранкер Лексус - о задержании 33 россиян в Минске: В этой провокации нет ничего сложного

Пранкер Лексус (Алексей Столяров). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас некоторые говорят, что это блестящая операция Службы безопасности Украины…

- Операцией мне это сложно назвать, поскольку все-таки операция предусматривает, что в конечном итоге она не раскрыта. Поэтому я могу это назвать обычным пранком. Тут ничего уникального нет. Эти методики мы уже давным-давно опробовали на спецслужбах Украины и на украинских боевиках. И украинцы точно так же опробовали их в отношении наших бойцов, которые воевали на стороне Донбасса. Мы можем вспомнить случаи, когда точно так же выманивались некоторые ополченцы на другие территории, совершенно нейтральные, и в дальнейшем сдавались местным спецслужбам.

- А вам удавалось кого-нибудь куда-нибудь выманивать?

- Да, мы проводили операцию с боевиками – крымскими татарами. Это Меджлис, который обещал захватить Крым, и мы вели на протяжении месяца переговоры от имени Министерства внутренних дел Украины, от Арсена Авакова и Антона Геращенко. У нас также были фейковые номера, мы предоставляли им какие-то документы, обменивались с ними запросами, просьбами, и координировали свои действия по захвату полуострова. Они выкладывали нам полностью свои планы, подбирали группы, и мы в назначенный час Х скинули легенду, что в городе Николаев их в управлении МВД ждет начальник, который будет вручать им оружие. Ленур Ислямов набрал целую группу бойцов, естественно, предоставил нам все данные на них. Они поехали «за оружием», а мы тем временем позвонили начальнику МВД Николаева и сказали, что едет группа экстремистов, будет захватывать управление, поэтому их необходимо задержать. Там был объявлен план «Перехват», всех этих боевиков задержали.

- По-твоему, СБУ работали в тесной связке с КГБ?

- У меня есть логичный вопрос. Как информация о наших чавэкашниках была передана Белоруссии? Может быть, они каким-то анонимным образом это сделали, а белорусы посмотрели, что действительно информация подтверждается. А дальше спецслужбы Украины косили под дурака. Может быть, сейчас они таким же образом будут отъезжать – дескать, мы не знаем, кто вам эту информацию слил, какой-нибудь аноним, мы тут ни при чем. Вы к нам обратились с запросом, типа, это ваши граждане? Ну, мы ответили, что да, и есть у нас на них какие-то досье, и мы их хотим заполучить.

- Почему люди с боевым опытом так легко повелись на эту провокацию?

- Это обычная психология. Если мы посмотрим на наш опыт, то у нас ведутся и Генеральные секретари НАТО. Дело в том, что люди военные, они заточены определенным образом. Они действуют, исходя из принципов, что с ними такого произойти не может. Если ты все-таки сумеешь как-то пробраться внутрь их понимания… У них же есть принцип единоначалия. Если есть приказ, он не обсуждается. И многие военные люди по такому принципу и действуют. И, как правило, в нашем случае, если мы хотим что-то подобное провести, мы стараемся связаться с человеком, который выглядит, на наш взгляд, менее любопытным, который меньше задает вопросов, собственно, он действует по определенному скрипту. Ему поступил приказ – и дальше он действует уже, соответственно, никаких особых вопросов не задает.

- Здесь такой же принцип сработал?

- Думаю, они тоже выбрали и обработали человека, который в дальнейшем подцепил других. А бойцы, если они видят, что их боевой товарищ рассказывает им на полном серьезе, что поступил такой контракт, они же не будут сомневаться в его словах. Вот на этой стадии происходит взлом. Через одного человека там происходит взлом остальных, он за собой ведет уже целую группу. А если мы еще посмотрим, как эта легенда была выстроена – и авиабилеты, и договоры, и девушка для усыпления бдительности, которая общалась по телефону, бронировала эти билеты, была, скажем так, в разговоре уверена. Были какие-то данные – договоры, подписи. Это всегда расслабляет. Таким образом, с этими людьми уже проще работать. А если ты общаешься с человеком определенное время, у него уже это сомнение просто убито. И получается, что полностью их заманили в свой капкан.

- Это похоже на методы СБУ?

- Достаточно вспомнить, как они заводили уголовное дело на Саакашвили за измену родине – нанимали человека, который играл роль связного с Россией, чтобы обвинить в Мишико в том, что его акции протеста финансировал олигарх Сергей Курченко. Там и переписки были сфальсифицированы. История с Бабченко об этом же – мутные заказчики, которых из тюрьмы потом освобождают по состоянию здоровья, мутные исполнители. Савченко точно также пытались через «подсадную утку» осудить за попытку подрыва Верховной Рады. И таких примеров – масса.

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