Киев боится даже подконтрольного ему Донбасса и отменяет выборы в Луганской и Донецкой областях

Pейтинги так и не выполнившего свои обещания Зеленского и его «слуг народа», оказавшихся ничуть не лучше своих предшественников во власти, обвалились Фото: REUTERS

Поразительное развитие демократических ценностей демонстрируют нынешние украинские власти. На Украине осенью предстоят выборы в местные органы власти, которые Киев уже отказался проводить на территориях ЛДНР. Но и этого команде Зеленского показалось мало, а потому Центризбирком в субботу принял решение не проводить выборы даже на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей.

Без права голоса на Украине остались жители 18 объединенных территориальных громад (ОТГ) в Луганской и Донецкой областях. В Луганской это избиратели Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской ОТГ, в Донецкой - Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. Всего более полумиллиона человек, имеющих право голоса.

Официальное объяснение принятого решения не выдерживает никакой критики. Объявлено, что выборы не будут проводиться из-за близости к «линии фронта» и опасности, возникающей из-за этого для населения. Но тут на выбор всего лишь два варианта. Первый, что на период выборов Киев планирует обострение военных действий на Донбассе. Версия очень маловероятная, поскольку именно в период голосования любые власти в любой стране не желают ничего так, как спокойствия и тишины. А вот мотив номер два более правдоподобен – команда Зеленского боится, что местные жители проголосуют не так и в регионе придут к власти не те, кто им нужен. В пользу этого соображения говорит тот факт, что в прошлом году выборы президента, на которых и победил Зеленский, проводились на этих территориях без всяких исключений.

Тогда Порошенко проиграл выборы с поистине позорным счетом, и немалый вклад в победу Зеленского внесли как раз жители этих областей. Что неудивительно – Порошенко и его камарилья никогда не пользовались симпатиями Донбасса, а Зеленский обещал мир и урегулирование конфликта. С тех пор у порошенковских евроинтеграторов голосов на Донбассе явно не прибавилось, а вот рейтинги так и не выполнившего свои обещания Зеленского и его «слуг народа», оказавшихся ничуть не лучше своих предшественников во власти, обвалились и прежде всего – в этом регионе. Не будут отдавать свои голоса местные жители на выборах и за «Батькивщину» Юлии Тимошенко, и за «Голос», и, уж тем более, за «свободу». Кто тогда остается? Правильно – партия Медведчука «оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Ее кандидат и на президентских выборах здесь показал неплохие результаты, а уж на местных кандидаты от ОПЗЖ – наиболее вероятные победители. Для Киева победа ОПЗЖ, и без того постоянно обвиняемой в сепаратизме, измене и работа на «страну-агрессора», страшный кошмар. Поскольку там считают, что тогда центробежные силы в стране усилятся кратно – не только на востоке, но и на западе Украины, в противовес Донбассу.

Вот этот вариант мотивации решения ЦИК является одновременно и наиболее простым, и наиболее близким к истине. В ОПЗЖ, кстати, сие прекрасно понимают и уже выступили с заявлением.

- Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Мнение "сценаристов" из Офиса президента оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины. По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на Востоке, чтобы наживаться на вои не, нынешнии режим – отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администрации . Его ставленники лишают людеи права на самоуправление, а послушныи ЦИК безропотно голосует за это решение, - говорится в заявлении партии по данному поводу. - Отменять выборы, не имея на то никаких законных основании , может только диктаторскии режим, боящии ся и ненавидящии своих граждан. «Оппозиционная платформа - За жизнь» возлагает на президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократическии беспредел, затеянныи его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине.

В партии ОПЗЖ также пообещали подать исковое заявление на решение ЦИК в суд. Но вероятность, что махина государственной машины отыграет назад весьма невелика. Во-первых, остается не так много времени, и суд может затянуть разбирательство по этому иску. А. во-вторых, суд наверняка прикроется «соображениями гуманности» и займет сторону властей. Что, конечно, не прибавит симпатий жителей указанных регионов к нынешней украинской государственной власти и послужит чему угодно, но только не укреплению самой Украины.