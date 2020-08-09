Михаил Дегтярев - новобрачным, упавшим с моста в реку: Давайте я свадебное платье заберу, в Хабаровске почистим и вернём

Михаил Дегтярёв приехал в рабочий посёлок Чегдомын, чтобы проведать новобрачных Кожух, с которыми как раз перед этими выходными - 7 августа - случилась неприятная история

...Как мы уже сообщали, молодой руководитель Хабаровского края (точнее, врио) продолжает знакомиться с регионом. В воскресенье, 9 августа, Михаил Дегтярёв приехал в рабочий посёлок Чегдомын, чтобы проведать новобрачных Кожух, с которыми как раз перед этими выходными - 7 августа - случилась неприятная история.

Во время фотосессии на мосту невеста (которая находится в положении), ее подруги и ребенок упали в реку Чегдомынка.

Расскажите, что произошло? - спросил Дегтярёв - после того, как поздравил молодую пару с бракосочетанием. - Настроение вам испортили, но, надеюсь, никто не пострадал?

Молодожены подробно рассказали о ЧП:

- У нас традиция - во время свадьбы приходить с гостями на один из мостов. Мы слышали, что этот мост ремонтировали. Но там, как оказалось, сверху просто накидали досок, а балка была прогнившая... Спаслись чудом - сумели выплыть. Люди получили ушибы.

Михаил Дегтярëв «вызвал для ответа», как сообщает пресс-служба врио губернатора, главу Чегдомына.

«Выяснилось, что мост ремонтировала одна из подрядных организаций, - говорится в сообщении. - Вероятно, работы были выполнены ненадлежащим образом».

- Во-первых, все документы по ремонту - мне для проверки, - потребовал Дегтярев. - Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Во-вторых - если мост был в аварийном состоянии, то должны были стоять знаки....

Люди получили стресс, им был причинен и материальный ущерб. У молодоженов и их гостей утонули дорогие телефоны, испорчена одежда.

Что касается телефонов, то администрация должна возместить ущерб, - категорично заметил Дегтярëв.

А узнав о том, что у невесты пострадал наряд - оказалось испорченным свадебное платье - почистить его в Чегдомыне очень сложно, да и накладно - врио губернатора отреагировал неожиданно:

- Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернём. Как ребёнок родится, скажите, поздравим обязательно вас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Дегтярев: Я 5 августа подписал постановление, что все чиновники у нас летают эконом-классом

Врио губернатора Хабаровского края назвал «фейком чистой воды» сообщения о том, что он, якобы, наоборот, - отменил запрет Фургала и разрешил бизнес-класс (подробности)