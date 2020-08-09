В России откроют еще 10 парков "Патриот"

Бренд парк "Патриот" может пойти на экспорт Фото: Алексей СТЕФАНОВ

К концу 2021 года на территории 10 субъектов России, территориально входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО), будут открыты филиалы парка «Патриот». Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

В новых парках можно будет увидеть и пощупать исторические и современные образцы вооружений.

- На территории парков будут проводиться не только культурно-массовые и просветительские мероприятия военно-патриотической направленности, но и занятия по первоначальной военной подготовке, - заявил Андрей Соболев.

В Минобороны отметили, что на территории военного округа парки «Патриот» уже открыты в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

Бренд парк "Патриот" может пойти на экспорт: в состав Центрального военного округа входит 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Напомним, первый Военно-патриотический парк культуры и отдых Вооруженных сил России был заложен в Московской области в 2014 году, а уже через год там был открыт Конгрессно-выставочный центр и выставочный комплекс "Партизанская деревня", а в 2017 года гражданам стал доступен Многофункциональный огневой центр.

На территории парка также открылись Центральный музей Воздушно-космических сил России и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

В парке можно увидеть огромную экспозицию советской военной техники. Много и трофейной: немецкой и японской.

Также представлены и самые последние разработки и серийные образцы вооружений и военной техники.

К 75-летнию Победы в Великой Отечественной войне было завершено строительство Главного храма Вооруженных сил России и музейного комплекса. Ежегодно подмосковный парк "Патриот" посещает более 350 тысяч посетителей со всех уголков мира.

Филиалы парка уже действуют в Каменске-Шахтинском Ростовской области, а также в Туле, Севастополе и Кронштадте.

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