Пожар в Сочинском нацпарке потушен

Огонь охватил пол гектара леса в Головинском участковом лесничестве Лазаревского района курорта. Фото пресс-службы Сочинского национального парка

Пожар на территории Сочинского национального парка начался накануне вечером. Ситуацию осложнила сухая ветреная погода, которая сейчас стоит на курорте. В основном горела сухая листва. В результате пожара никто не пострадал.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности – четвертого класса (из пяти возможных). Оно будет актуально до 12 августа включительно. Температура на побережье Чёрного моря доходит до 35-37 градусов. На Кубани также введён особый противопожарный режим.

Сочинский нацпарк занимает площадь более 200 тыс. га и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». В национальном парке обитают краснокнижные животные, там также можно встретить редкие и исчезающие растения.