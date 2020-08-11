Потушен самый крупный в России лесной пожар

Фото: rosleshoz.gov.ru

Огонь прошел более 58 тыс. га. Это самый крупный из действующих лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Его полную ликвидацию подтвердили сегодня в Рослесхозе. В тушении участвовали специалисты федеральной «Авиалесоохраны» и сотрудники Чукотской базы авиационной охраны лесов. Они продолжают дежурство на случай новых возгораний.

Таким образом, общая площадь действующих в стране лесных пожаров за день сократилась ещё почти на 15%. Это плюс к уменьшению на 21%, которое произошло за неделю с 3 по 9 августа.

Сейчас лесные пожары тушат на площади более 16 тыс. га. В работах задействованы около трёх тысяч человек, почти четыреста единиц техники, около 80 воздушных судов участвуют в мониторинге и тушении.