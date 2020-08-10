Валерий Сюткин показал сына в роддоме и красавицу жену с животиком

Валерий Сюткин и его 45-летняя жена Виола не афишировали счастливое событие. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Валерий Сюткин поделился трогательным снимком из роддома. В кадре 62-летний певец стоит рядом с новорожденным сыном. Малыш появился на свет 9 августа и стал четвертым ребенком для артиста.

Валерий Сюткин и его 45-летняя жена Виола не афишировали счастливое событие. Третья супруга певца не выходила в свет и не показывала свой беременный животик. Потому известие о рождении ребенка стало настоящим шоком для поклонников пары.

Узнав, многие поставили под сомнение тот факт, что женщина могла родить сама. Мол, скорее всего, супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Ведь на последних снимках, которые опубликованы в блоге Валерия, будущая мама находится на седьмом месяце беременности, а животика совсем нет. Да и позу она приняла такую, при которой беременные женщины на таком позднем сроке не могут уже физически сидеть.

В итоге экс-солист группы "Браво" опубликовал кадры новорожденного малыша и супруги с беременным животом. 62-летний певец закрыл лицо наследника смайликом. "Это были девять месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь! С Днем рождения, сын", - подписал музыкант кадры.

62-летний певец закрыл лицо наследника смайликом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Валерий и его жена Виола вместе почти 30 лет. За столько лет семейной жизни артист так и не понял, зачем дамы пытаются улучшить внешность с помощью пластических операций. "Вот моя - естественная, красивая от природы и самая лучшая на Земле", - признавался он в одном из интервью.

По его словам, если бы он не встретил Виолу, то не добился бы и десятой части того, что имеет. "Она стимул, муза и любовь", - говорит артист. А поссорившись с женой старается первым найти путь к примирению.