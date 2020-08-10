ОМОН — журналисту «КП»: Через два часа с зачисткой Минска будет закончено! Тебе 30 секунд, чтоб исчез

Протестная молодежь в столице Белоруссии рассеяна, но не спешит уходить с улиц. Фото: tut.by

Кажется, в столице Белоруссии наступил заключительный этап зачистки центра города — это прочесывание дворов, примыкающих к проспекту Победителей. То здесь, то там во дворах продолжают взрываться светошумовые гранаты, которыми милиция разгоняет остатки свистящей и аплодирующей молодежи.

Кажется, в столице Белоруссии наступил заключительный этап зачистки центра города — это прочесывание дворов, примыкающих к проспекту Победителей. Фото: tut.by

Судя по Скорой помощи, пролетающей мимо каждые 5 минут, пострадавших в Минске действительно много.

Молодежь упорно не расходится, а просто мигрирует по Минску, выкрикивая лозунги: «Живе, Беларусь!» и «Уходи!»

Молодежь упорно не расходится, а просто мигрирует по Минску, выкрикивая лозунги: «Живе, Беларусь!» и «Уходи!» Фото: REUTERS

Улица с остатками бутафорской баррикады перекрыта.

Как мне сказали ОМОНовцы, оцепившие «логово революционеров» - местный парк у Дворца Спорта, через полтора-два часа все будет закончено. И дали мне 30 секунд, чтоб я «исчез».

Судя по Скорой помощи, пролетающей мимо каждые 5 минут, пострадавших в Минске действительно много. Фото: REUTERS

Рядом стояла спецмашина с клином — чтоб таранить и разметать демонстрации и баррикады — она уехала с проспекта последней.

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