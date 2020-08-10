В трех городах Белоруссии силовики отказались подавлять акции протеста?

Пока на избирательных участках подсчитывают голоса и сообщают о победе Лукашенко на выборах, акции протеста охватили всю страну. Фото: Белсат

Самые большие волнения - в Минске, где людей разгоняли водомётами и светошумовыми гранатами.В Бресте ОМОН схлестнулся с толпой, силовики и митингующие дрались.

А в Жодино, Лиде и Барановичах, как сообщает белорусский телеграм-канал «Чай с вареньем», силовики никак не реагируют на митингующих.

Между тем, в других городах Белоруссии происходят жесткие задержания и даже стрельба резиновыми пулями. Фото: Белсат

В Жодино (Минская область) даже сняли маски. В этом небольшом городе толпа собралась у здания горисполкома. Видеоподтверждения этому нет, только сообщения очевидцев. Также бездействует, по данным канала Nexsta, полиция и в Барановичах, и Лиде. Они просто стоят и как будто наблюдают за митингующими, ничего не предпринимая. В Кобрин ОМОН, как сообщают телеграмм-каналы, сложил щиты.

Сообщается о пострадавших. Фото: Радыё Свабода

Между тем, в других городах Белоруссии происходят жесткие задержания и даже стрельба резиновыми пулями. Сообщается о пострадавших. Помимо Минска силовые методы - водометы и светошумовые гранаты - идут в ход в Новополоцке. Тут полиция винтит всех подряд.

Фото: EPA/ТАСС

ОМОН встал на сторону протестующих в Кобрине. Фото: Михаил Юшкевич

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