Закроют ли снова границы осенью и покупать ли туры на Новый год: прогнозы Ассоциации туроператоров России

В конце сентября и тем более в октябре идеальная для пляжного отдыха погода уже не гарантирована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Активно муссируются слухи, что осенью может вернуться самоизоляция. Никаких официальных подтверждений этим слухам нет. Наоборот, есть заявления о том, что ничего подобного не будет. Мы все надеемся, что границы снова уже не закроют. А только будут открывать все новые и новые направления, - прокомментировала волнующую многих путешественников тему Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

И тем не менее в АТОР признают, что слухи эти влияют на настроения туристов – а вместе с ними и на продажи:

- Мы видим, что наиболее активно бронируют поездки до 15 – 20 сентября. Дальше спрос идет по нисходящей. Но и на более поздние даты бронирования есть, - подтверждает Майя Ломидзе.

Впрочем, есть и более просто объяснение. В конце сентября и тем более в октябре идеальная для пляжного отдыха погода уже не гарантирована. Хотя в Турции шансов на загар и купание в теплом море до поздней осени намного больше, чем на российском побережье Черного моря. География и климат, никакой политики.

Многие туркомпании уже предлагают вояжи на Новый год. Даже в те страны, с которыми пока нет авиасообщения – Шри-Ланку, например. Стоит ли покупать туры сейчас?

- Пока нет ясности. Мы не понимаем, что будет до конца года, - признает Майя Ломидзе.

Продажа туров законна. Однако туристы должны понимать все риски. Если поездка не состоится (самолеты так и не полетят, случится вторая волна коронавируса или еще что-то) – деньги свои они вряд ли получат назад.

- Скорее всего, туристам будет предложено перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки, - разъясняет Майя Ломидзе.

То же самое касается и туров по России – если вдруг (ну, вдруг) вернется самоизоляция, их будут перебронировать на другие даты, но не возвращать деньги.

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Первые самолеты на курорты Турции заполнены на 100 процентов

- Первые рейсы на курорты Турции из всех трех городов городов, откуда разрешены полеты (Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова - Ред.) заполнены на 100 процентов, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Никакого сюрприза в этом нет. Cпрос высокий на весь август и первые числа сентября, он приближается к показателям августа 2019 года. Хотя сначала многих туристов тревожила и даже пугала информация о том, что их ждет в Турции. Люди были обеспокоены, что их могут внезапно отправить в обсерватор или изолировать в больнице из-за подозрения на коронавирус. Я рекомендую изучать актуальные памятки для туристов, которые публикуются на сайте МИД РФ и сайте Ассоциации туроператоров России. (подробности)