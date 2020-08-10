В России стало меньше лесных пожаров

Общая площадь пожаров за неделю с 3 по 9 августа снизилась на 127 тысяч гектаров. Таким образом территория, на которой сейчас горит лес, уменьшилась на 21%. Лесопожарные службы потушили 365 очагов.

Самое значительное сокращение площади – в Северо-Западном федеральном округе и на Урале. Там территории уменьшились в десять раз. Вдвое снизилась площадь горящих лесов в Приволжье и на юге страны.

Сейчас лесные пожары тушат в 16 регионах, их общая площадь более 72 тыс. га. Большая часть приходится на Чукотку – 61 тыс. га. С огнём борются более 3 тыс. человек, 350 единиц техники. Почти 80 воздушных судов участвуют в мониторинге и тушении пожаров.