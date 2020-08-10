"Лукашенко переиграл сам себя". Эксперты подводят итог выборов президента Белоруссии

Эксперты рассказали, что значат протесты в Белоруссии для репутации Лукашенко Фото: REUTERS

После президентских выборов Белоруссию сотрясла мощная волна протестов. Недовольные граждане повалили на улицы. Практически всю ночь республика не спала, в крупных городах произошли массовые стычки с полицией, демонстрантов разгоняли шумовыми гранатами и водометами. Пострадавших увозили на скорых, их в городах дежурило немало.

Политологи уверяют, что теперь Александру Лукашенко придется несладко, его репутация безвозвратно испорчена.

- Лукашенко переиграл сам себя. Он вступил в схватку не только традиционно с Западом, но и с Россией. И местные майданщики, почувствовав, что президент утратил прежнюю поддержку России, с утроенной силой взялись за подрыв государственных устоев Белоруссии. Все понимают, что он во многом держится за счет поддержки Москвы, считает Александр Шатилов, политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового.

По его словам, рано или поздно Лукашенко и его команда возьмут ситуацию под контроль. Другое дело, что сделать это будет очень непросто.

- Сейчас ему нужны будут серьезные усилия, чтобы как-то, скажем так, искупить вину перед Москвой и загладить прежние конфликты, - добавил Шатилов.

По словам политолога, Белоруссия уже много лет живет, как "по накатанной" без какой-либо надежды на изменения. На фоне других развитых стран республика выглядит несколько архаичной. И люди больше не хотят с этим смиряться.

Ранее известный журналист и литератор Николай Александров рассказал о протестах в Бресте, которые ему удалось застать. Как и вся Белоруссия, Брест оказался в информационном вакууме. Практически все социальные сети были заблокированы, сайты не работали. Функционировал только "TUT.BY", откуда люди и узнавали новости. По словам журналиста, подобных протестов в Бресте еще не было. К ночи силовики отключили все фонари, чтобы люди не смогли в потемках ориентироваться. Тогда все начали стекаться на проспект Машерова.

- Сейчас в центре города тусуется молодежь, но уже небольшими кучками. Перекрыт центральный проспект Машерова, милицейские машины вокруг. Только что проехал большой автозак, - рассказал Александров в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем, политолог Валерий Карбалевич напомнил, что подобные протесты в Белоруссии уже были. Например, в 2010 митингующие даже пытались разбить стекло в доме правительства. Но сейчас ситуация совсем иная.

- Впервые Лукашенко, совершенно очевидно, потерпел электоральное поражение. И большинство общества это понимает. Это понимает и сам Лукашенко, это понимают и его сторонники. Думаю, что в эти цифры 80% в пользу Лукашенко мало кто верит. Ну, и власть реально почувствовала угрозу потери этой самой власти, - отметил политолог. Именно поэтому впервые в белорусской истории были применены и резиновые пули, и водометы, и еще какие-то спецсредства, которые раньше не употреблялись.