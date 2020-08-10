У Лукашенко три варианта - «к Западу передом», «Россия, дай денег» и Ростов

После выборов президента в Беларуси 9 августа 2020 года перед Александром Лукашенко встал нелегкий выбор. Фото: REUTERS

Давайте разок всё же скажу про ситуацию в Белоруссии. Моё непрофессиональное мнение.

Дело в чём? Дело в том, что у России в Белоруссии нет "своего кандидата". Нет того, за кого стоит болеть. Что, сильно поддерживал Лукашенко Россию на международном фронте? Признал Крым? Не кормил белорусским пармезаном и креветками? Не выбивал цены на газ "ниже нижнего", не раскрутил на постройку АЭС за деньги России с невозвратным, по сути, кредитом? Не отказал в размещении военной базы? Не похватал наших людей и с ходу не обвинил на весь свет в подготовке переворота? Это что, братские отношения? Может, тогда, лучше партнерские попробовать?

Я, при этом, не собираюсь Лукашенко ругать. Он же исходит из интересов своей страны, а не России, он же не российский чиновник... ой, не то, российские чиновники тоже частенько так поступают. Ну, в общем Лукашенко радеет за себя и Беларусь (полагаю, не сильно их разделяя). Нам это может быть сто раз неприятно, но это обычное поведение политика.

После оглашения результатов выборов в Минске люди вышли на улицы. Фото: REUTERS

Оппозиция? Ну так она изначально не наша. Она против Лукашенко не потому, что тот не хочет сближаться с Россией. Отнюдь.

Итого могут быть три (всего три) варианта.

1. Оппозиция побеждает, добивается перевыборов и т.д. Вариант маловероятный, но допустим. Лукашенко едет в Ростов или в Пекин (Ростов не резиновый), оппозиция вместе со страной бежит в Европу. Много денег Беларуси с новыми вождями нынче не дадут, но маленько насыпят, хотя бы ради принципа. В краткосрочной перспективе всё плохо, в долгосрочной - как пойдёт.

2. Лукашенко побеждает, говорит: "Вот, только я друг России! Дайте денег!" Наши власти крякают, роются в пустоватых кошельках, обкладывают народ новым налогом со словами "В конце-концов Беларусь небольшая страна, прокормим..." На некоторое время продолжается прежняя политика и отношение, при этом народ Белоруссии утверждается в мысли, что батька ставленник России. В долгосрочной перспективе всё плохо.

3. Лукашенко побеждает, говорит: "Вот, только я друг России! Дайте денег!" Наши власти крякают, роются в пустоватых кошельках, смотрят на народ, ловят ответный взгляд и говорят: "Извиняйте, у самих ситуация сложная, коронавирус и санкции..." Лукашенко поворачивается к лесу задом, а к Западу передом и объясняет, что он единственный барьер на пути России. Ему, опять же, кидают немножко денег и скупают то, что ещё имеет смысл скупать. В кратко и долгосрочной перспективе всё плохо.

После оглашения результатов выборов в Минске люди вышли на улицы. Фото: REUTERS

Так что всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу.

P.S. Да, в вариант "Россия введёт войска" я не верю абсолютно, я же фантаст, а не политолог.

P.P.S. А белорусским братьям я бы пожелал не терпения или ума, этих качеств у них хватает. Я бы пожелал мудрости. С ней у нас у всех плоховато.

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