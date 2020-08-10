В сети «гуляют» протоколы избирательных комиссий с большинством голосов за Тихановскую

Опубликованный Tut.by снимок с результатами голосования на одном из участков.

Несмотря на то, что с Интернетом в Белоруссии до сих пор беда — работает с перебоями, некоторые (не государственные) СМИ и телеграмм-каналы продолжают вещание, хоть и с перебоями. Канал «Чай з малінавым варэннем» («Чай с малиновым вареньем» - ред.) сообщает, что «более 100 участков посчитали голоса честно». В подтверждение этой информации опубликовано видео, сделанное, судя по всему, вчера ночью, после подсчета голосов. На нем члены УИК вывешивают протоколы на стеклянную дверь, за кадром слышны радостные возгласы и ликование. Ни авторы видео, ни сам телеграм-канал не сообщают, что это за участок и когда именно сделаны эти кадры.

Tut.by сегодня опубликовал снимок — на нем стопки избирательных бюллетеней разложены на столе. За оппозиционного кандидата Тихановскую стопка самая высокая.

Также есть снимки непосредственно протоколов УИК с указанием адреса, но без указания фамилий председателя и членов избирательно комиссии. На них голосов за действующего президента Александра Лукашенко намного меньше, чем за оппозиционного Тихановскую.

Например:

«г. Брест, Ленининский район. Участковая комиссия на выборах Президента Республики Беларусь №34.

Лукашенко Александр Григорьевич — 535

Тихановская Светлана Григорьевна — 1223»

«Г. Брест Участковая комиссия на выборах Президента Республики Беларусь № 25

Лукашенко Александр Григорьевич — 548

Тихановская Светлана Григорьевна — 1107»

«аг. Лесной Минская область Участковая комиссия на выборах Президента Республики Беларусь №14.

Лукашенко Александр Григорьевич — 270

Тихановская Светлана Григорьевна — 837».

Однако, подлинность этих документов никто пока как не подтвердил, так и не опроверг. Согласно первым официальным данным белорусского ЦИК, действующий президент набрал около 80% голосов избирателей. Оппозиционерка Светлана Тихановская - всего около 10%. Соперница Лукашенко уже подала заявление в ЦИК, требуя пересчета голосов.

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