Выборы президента Беларуси 2020: Кандидат Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК

Светлана Тихановская - кандидат в президенты Беларуси Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов.

Она и ее команда заявили, что не признают результаты голосования и хотят обжаловать итоги. Тихановская считает, что должна набрать от 70 до 80 процентов голосов во всех районах.

Официальные итоговые данные еще не названы, но по обновленным предварительным, она получили 10,09 процентов голосов. Это больше, чем было по данным на утро 10 августа - было 9,90 %.

Александр Лукашенко лидирует, у него 80,08 процентов голосов избирателей.

Подсчет продолжается, учитываются данные с участков, которые работали за границей для граждан Беларуси.

Сторонники Тихановской вышли на митинги после полуночи, когда опубликовали данные экзит-полов. Начались стычки с полицией, стена ОМОН, задержания, в том числе журналистов из России.

Окончательные итоги выборов огласят 14 августа.