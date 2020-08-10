Белорусские выборы как сеанс терапии для «болотных»

Многочисленные российские комментаторы, лихорадочно постящие видео из Минска и комментарии в духе «за нашу и вашу свободу», похожи на старых извращенцев, которые сами уже ничего не могут, но по-прежнему возбуждаются от вида плоти.

Многочисленные российские комментаторы, лихорадочно постящие видео из Минска и комментарии в духе «за нашу и вашу свободу», похожи на старых извращенцев, которые сами уже ничего не могут, но по-прежнему возбуждаются от вида плоти.

Желательно – плоти в крови.

Такие же украшали себя в 2004-м в Москве оранжевыми ленточками и подпевали на концерте «Океана Эльзы» с отвратительным москальским акцентом.

Люди, которые сегодня демонстративно «поддерживают» белорусскую оппозицию, имеют в виду совсем не белорусские выборы и не Александра Григорьевича Лукашенко.

Что они представляют? Ну, это как раз понятно.

Представляют они, что все происходит не в Минске, а в Москве. Что это не проспекту Машерова идут тысячи людей, готовых выпотрошить президентскую резиденцию, а по Ленинскому проспекту в сторону Большого Каменного моста и Кремля. Как тогда, в 2011-ом.

А дальше картинка становится тревожной. Колонна минского ОМОНа строится в боевой порядок и черепахой врубается в демонстрантов, рассеивая и дробя их порядок, сокрушает и гонит, гонит, гонит толпу по ночным минским улицам. Вспышки гранат, рев мегафонов и сирен, топот берцев по асфальту и глухие удары резиновых палок по человеческому телу.

То, что ценой этой психотерапии может стать второй кровавый Майдан, разорение тихой, благополучной, безопасной Белоруссии их совершенно не волнует. Это же будет не с ними.

Жуть…

От этой картины в головах московских революционеров начинает стучаться тревожная мысль, что в России все будет еще пожестче. Да они и сами это знают. С 2011 года.

Их тогда до смерти напугали. Так сильно, что они и спустя девять лет просыпаются в холодном поту и на ватных ногах идут к холодильнику, чтобы заесть чем-нибудь свой ночной кошмар.

А тут такой случай. Такая нежданная терапия с прямой трансляцией. Они надеются, что Белоруссия поможет им закрыть их ужасный гештальт девятилетней давности.

То, что ценой этой психотерапии может стать второй кровавый Майдан, разорение тихой, благополучной, безопасной Белоруссии их совершенно не волнует. Это же будет не с ними.

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