«Революционная» Белоруссия не перекрыта — ни заслонов милиции, ни банд «боевиков»

Ряды милиции в центре Минска 9 августа 2020 года после поступления первых результатов выборов президента страны. Фото: EPA/Татьяна Зенькович/ТАСС

Не думал, что после воскресного побоища попасть из Москвы в Минск будет так просто. Да что там, я готовился, что на границе с Белоруссией меня развернут на 180 градусов, и мне придется пилить обратно.

Окунувшись в белорусский телеграм, который рисовал апокалиптичную картину «революционного Минска», я и не заметил, как мой водитель свернул с трассы на проселок, не доехав до пограничного поста: «Так быстрее», - пояснил он.

Я снова уткнулся в мобильный, представляя кордоны внутренних войск и шеренги ОМОНа до самого Минска.

«Добро пожаловать в Белоруссию», - хихикнул водитель, когда мы пересекли живописное поле. Вспомнился май 2014-го, когда такими же полями мы, журналисты, были вынуждены добираться в Донбасс - официальный путь для репортеров из России был закрыт.

Удивительно, но на белорусской стороне, кроме двух сонных гаишников, никого не было. Они не обратили на нас ни малейшего внимания. И это после того, как Лукашенко раскрыл заговор - будто из России в Белоруссию повзводно пробираются коварные ЧВК-шники...

За 300 километров дороги до Минска я насчитал три пикета ГАИ. И никаких блокпостов на въезде в «революционный город», залитый солнцем.

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