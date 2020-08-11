Дочь Путина протестировала на себе вакцину от коронавируса

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Владимир Путин, собрав совещание по подготовке к новому учебному году, поздравил всех с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной российскими учеными.

- Это большой вклад в борьбу с пандемией, - заявил президент.

Но, как выяснилось, для Путина это была еще и личная история. Одна из его дочерей приняла участие в тестировании новой вакцины.

- Эта вакцина формирует стойкий антительный иммунитет, я это точно очень хорошо знаю, потому что одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, - рассказал президент. - В этом смысле, она приняла участие в эксперименте.

Вряд ли глава государства как-то влиял на решение дочери - делать или не делать экспериментальную прививку, но о ее самочувствии он осведомлен хорошо.

- После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов - и все. После второго укола температура немного поднялась и сошло на нет, - описал Путин состояние дочери. - Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей нет вообще никаких проявлений. Все вообще проходит так, как будто вообще не делали.

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